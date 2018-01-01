Ролан Гаррос. Элина Свитолина – Винус Уильямс: обзор матча первого круга (Видео)

Сегодня, 21:04 0 | Теннис / Видео

Элина Свитолина в стартовом матче на «Ролан Гаррос» в Париже обыграла 38-летнюю американку Винус Уильямс, занимающую в мировом рейтинге 52-е место, со счетом

Это была вторая победа украинки в трех встречах с американкой.



Девятая ракетка мира, 24-летняя украинкав стартовом матче на «Ролан Гаррос» в Париже обыграла 38-летнюю американку, занимающую в мировом рейтинге 52-е место, со счетом 6:3, 6:3 Это была вторая победа украинки в трех встречах с американкой.