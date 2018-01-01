Ролан Гаррос. Циципас и Нишикори вышли во второй круг и другие результаты

Теннис. Grand Slam. Roland Garros. Париж (Франция). Грунт (открытые корты). Призовой фонд € 42 661 000 Одиночный разряд. 128 участников.

В Париже (Франция) на втором в сезоне турнире Большого шлема - Открытом чемпионате Франции по теннису (Roland Garros) у мужчин в одиночном разряде проходят матчи первого круга.Шестая ракетка мира, 20-летний представитель Грециив трех партиях одержал победу над 110-м номером рейтинга ATP, 23-летним немцемсо счетом 6:2, 6:2, 7:6(4).За 1 час 48 минут, проведенные на корте, Циципас реализовал четыре брейк-пойнта из шести возможных и не позволил Мартереру заработать ни одного брейк-пойнта. Стефанос выполнил три эйса и допустил две двойные ошибки, а Максимилиан шесть раз подал навылет и трижды ошибся на подаче.За выход в третий круг турнира Циципас поспорит с победителем матча Праджнеш Гуннесваран (Индия) – Уго Дельен (Боливия).Успешно преодолел барьер первого круга и седьмая ракетка мира, 29-летний японец. За 1 час 59 минут он победил 22-летнего француза, занимающего в мировом рейтинге 153-ю позицию, со счетом 6:2, 6:3, 6:4.Нишикори сделал восемь брейков против трех у Алиса, выполнил три эйса против шести и допустил шесть двойных ошибок против десяти у немца.Во втором круге соперником Нишикори будет или француз Жо-Вилфрид Цонга (SR), или немец Петер Гойовчик.Стефанос Циципас (Греция, 6) – Максимилиан Мартерер (Германия) – 6:2, 6:2, 7:6(4)Кеи Нишикори (Япония, 7) – Кантен Алис (Франция) – 6:2, 6:3, 6:4Каспер Рууд (Норвегия) – Эрнест Гулбис - 6:2, 7:6, 6:0Маттео Берреттини (Италия) – Пабло Андухар (Испания) – 6:7, 6:4, 6:4, 6:2Алексей Попырин (Австралия) – Юго Эмбер (Франция) – 3:6, 6:3, 7:6, 6:3Оскар Отте (Германия) – Малек Жазири (Тунис) – 6:3, 6:1, 4:6, 6:0