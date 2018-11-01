Страсбург. Ястремская – Гарсия: обзор финального матча (Видео)

Вчера, 23:09 57 | Теннис / Видео

19-летняя украинская теннисистка Даяна Ястремская, посеянная под шестым номером, стала победительницей турнира WTA категории International в Страсбурге (Франция), одержав победу в финале над француженкой Каролин Гарсией, посеянной под четвертым номером, со счетом

Даяна выиграла второй титул в сезоне и третий в карьере.

19-летняя украинская теннисистка Даяна Ястремская, посеянная под шестым номером, стала победительницей турнира WTA категории International в Страсбурге (Франция), одержав победу в финале над француженкой Каролин Гарсией, посеянной под четвертым номером, со счетом 6:4, 5:7, 7:6(3) Даяна выиграла второй титул в сезоне и третий в карьере.