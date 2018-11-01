На главную СпортОнлайн.uaНа главную Добавить в избранное

Страсбург. Ястремская – Гарсия: обзор финального матча (Видео)
Страсбург. Ястремская – Гарсия: обзор финального матча (Видео)19-летняя украинская теннисистка Даяна Ястремская, посеянная под шестым номером, стала победительницей турнира WTA категории International в Страсбурге (Франция), одержав победу в финале над француженкой Каролин Гарсией, посеянной под четвертым номером, со счетом 6:4, 5:7, 7:6(3).
Даяна выиграла второй титул в сезоне и третий в карьере.
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Читайте также:

Страсбург. Ястремская стала чемпионкой турнира, обыграв Гарсию
Страсбург. Ястремская – Соболенко: обзор матча 1/2 финала (Видео)
Страсбург. Ястремская обыграла Соболенко и стала первой финалисткой
Страсбург. Ястремская вышла в полуфинал
Ястремская отдала два гейма Стосур и вышла в четвертьфинал на турнире в Страсбурге
Страсбург. Ястремская – Парментье: обзор матча первого круга (Видео)
Даяна Ястремская стартовала с победы на турнире в Страсбурге
Хуахин. Победа Ястремской над Томлянович: обзор финального матча (Видео)
 
 
Добавление комментария
 
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

 

Последние новости рубрики Теннис

Страсбург. Ястремская – Гарсия: обзор финального матча (Видео)
Страсбург. Ястремская стала чемпионкой турнира, обыграв Гарсию
Иванович и Швайнштайгер ждут второго ребенка
«Ролан Гаррос». Организаторы отказали Нику Киргиосу в участии в турнире
Ролан Гаррос. Свитолина: Жеребьевка не очень легкая
Страсбург. Ястремская – Гарсия: обзор финального матча (Видео)
Страсбург. Ястремская – Соболенко: обзор матча 1/2 финала (Видео)
Хоккей. ЧМ-2019. Топ три гола 1/4 финала (Видео)
НБА. Данки Адетокумбо, Ибаки и Леонарда – в топ-5 моментов игрового дня (Видео)
Хоккей. ЧМ-2019. Британцы выбили французов из элиты и спели про себя: «Мы дерьмо и знаем это» (Видео)

Последние новости спорта

23:09

Страсбург. Ястремская – Гарсия: обзор финального матча (Видео) 157 | Теннис / Видео

22:51

Хоккей. ЧМ-2019. Канада разгромила Чехию и стала вторым финалистом (+Видео) 156 | Хоккей / Главные новости спорта

19:30

Эквадорец Ричард Карапас выиграл 14-й этап «Джиро д’Италия» (+Видео) 173 | Велоспорт

19:08

Хоккей. ЧМ-2019. Финляндия обыграла Россию и стала первым финалистом (+Видео) 191 | Хоккей / Главные новости спорта

18:52

Страсбург. Ястремская стала чемпионкой турнира, обыграв Гарсию 151 | Теннис / Главные новости спорта

17:43

Формула-1. Гран-при Монако. Хэмилтон выиграл квалификацию 162 | Формула-1

14:45

Формула-1. Гран-при Монако. Шарль Леклер – лучший в третьей сессии свободных заездов 149 | Формула-1

12:30

Уайлдер: Бризил угрожал моим родным, поэтому я начал угрожать ему в ответ 160 | Бокс

12:16

Иванович и Швайнштайгер ждут второго ребенка 173 | Теннис

11:59

«Ролан Гаррос». Организаторы отказали Нику Киргиосу в участии в турнире 168 | Теннис

Все новости

ФОТО

Уайлдер vs Бризил (Фото боя)

Сауль Альварес vs Дэниел Джейкобс (Фото боя)

Альварес и Джейкобс едва не подрались на взвешивании: результаты взвешивания, фото

Теофимо Лопес нокаутировал Эдиса Татли (+Фото, видео)

Победа Теренса Кроуфорда над Амиром Ханом в фотографиях

Победа Беринчика над Аракавой в фотографиях

Беринчик – Аракава и Митрофанов – Вальехо: результаты взвешивания и фото

ВИДЕО

Страсбург. Ястремская – Гарсия: обзор финального матча (Видео)

Страсбург. Ястремская – Соболенко: обзор матча 1/2 финала (Видео)

Хоккей. ЧМ-2019. Топ три гола 1/4 финала (Видео)

НБА. Данки Адетокумбо, Ибаки и Леонарда – в топ-5 моментов игрового дня (Видео)

Хоккей. ЧМ-2019. Британцы выбили французов из элиты и спели про себя: «Мы дерьмо и знаем это» (Видео)

Страсбург. Ястремская – Парментье: обзор матча первого круга (Видео)

НБА. Мощный данк Мейерса Леонарда – возглавляет топ-5 моментов игрового дня (Видео)



Топ-новости недели

Хоккей. ЧМ-2019. Канада разгромила Чехию и стала вторым финалистом (+Видео)
Хоккей. ЧМ-2019. Финляндия обыграла Россию и стала первым финалистом (+Видео)
Страсбург. Ястремская стала чемпионкой турнира, обыграв Гарсию
Страсбург. Ястремская обыграла Соболенко и стала первой финалисткой
Страсбург. Ястремская вышла в полуфинал


7f0e64fb






Главная страница  | Новое на сайте
Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки Единоборства Бокс Борьба Фехтование Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 - Пхенчхан-2018 Европейские игры Прочие Главные новости спорта Мультимедиа Фото Видео Результаты Трансляции Архив Май 2019 (422)
Апрель 2019 (421)
Март 2019 (621)
Февраль 2019 (565)
Январь 2019 (553)
Декабрь 2018 (559)

© 2006-2018 СпортОнлайнНовости спорта в Украине и в мире.
Контакты: редакция СпортОнлайн.ua: .
Размещение рекламы: , (смотреть расценки)
Полное или частичное использование материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.

Популярные запросы: ATP WBC WTA Александр Поветкин Александр Усик Биатлон Василий Ломаченко Велошоссе Владимир Кличко Деонтей Уайлдер Кубок мира Кубок мира-биатлон Льюис Хэмилтон Мэнни Пакьяо НБА НХЛ Новак Джокович Открытый чемпионат Австралии Рафаэль Надаль Ролан Гаррос Себастьян Феттель Сергей Стаховский Серена Уильямс Тайсон Фьюри Теннис Уимблдон Фигурное катание Формула-1 Хоккей Шахматы Элина Свитолина Энтони Джошуа баскетбол бокс видео легкая атлетика регулярный чемпионат результаты матчей результаты матчей НБА результаты матчей НХЛ
Показать все теги