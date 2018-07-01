Страсбург. Ястремская стала чемпионкой турнира, обыграв Гарсию

Теннис. WTA. Internazional. Страсбург (Франция). Грунт. Призовой фонд $250 000. 32 участницы.

В Страсбурге (Франция) на турнире WTA категории International с призовым фондом $250 000 состоялся первый финальный матч.42-я ракетка мира, 19-летняя украинка, посеянная под шестым номером, одержала победу над 24-й ракеткой мира, 25-летней француженкой(4) со счетом 6:4, 5:7, 7:6(3).Поединок продолжался 2 часа 58 минут. Ястремская реализовала шесть брейк-пойнтов из 16-ти возможных, Гарсия – шесть из 15-ти. Даяна выполнила пять эйсов и совершила в два раза больше двойных ошибок – 10. Каролин четыре раза подала навылет и семь раз ошиблась на подаче. Между собой теннисистки играли впервые.Даяна выиграла второй титул в сезоне и третий в карьере.Даяна Ястремская (Украина, 6) – Каролин Гарсия (Франция, 4) – 6:4, 5:7, 7:6(3)