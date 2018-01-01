Иванович и Швайнштайгер ждут второго ребенка

Сегодня, 12:16 0 | Теннис

Сербская теннисистка Ана Иванович и немецкий футболист Бастиан Швайнштайгер ждут пополнения в семье.



«Мы полны любви и счастья. Не могу дождаться, чтобы поприветствовать нашего нового члена семьи. Люблю тебя, Ана. 3+1=31», - написал Бастиан в твиттере.



Напомним, что в марте 2018 года у Иванович и Швайнштайгера родился сын.

Сербская теннисистка Ана Иванович и немецкий футболист Бастиан Швайнштайгер ждут пополнения в семье.«Мы полны любви и счастья. Не могу дождаться, чтобы поприветствовать нашего нового члена семьи. Люблю тебя, Ана. 3+1=31», - написал Бастиан в твиттере.Напомним, что в марте 2018 года у Иванович и Швайнштайгера родился сын.