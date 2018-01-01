Ролан Гаррос. Свитолина: Жеребьевка не очень легкая

Первая ракетка Украины готовится к старту на Открытом чемпионате Франции, который пройдет в Париже с 27 мая по 10 июня.Соперницей Элины Свитолиной в первом раунде «Ролан Гаррос» стала американка Винус Уильямс.«Как мы все знаем, жеребьевка не очень легкая, но я легких путей не ищу. Сразу же войти в турнир – это хороший для меня шанс проявить свою игру».Свитолина также рассказала о своем физическом состоянии в преддверии турнира.«С каждым днем и с каждой тренировкой я более уверенно себя чувствую. С коленом ситуация, конечно, нелегкая, но мы делаем все возможное, чтобы восстанавливаться после тренировок, после турнира в Риме. Будем стараться как можно лучше подготовиться, здесь для меня каждый матч важен, я буду выкладываться на все 100%, чтобы хорошо отыграть последний грунтовый турнир. Конечно же, Большой Шлем - это всегда большая мотивация».Напомним, на прошлогоднем «Ролан Гаррос» Свитолина завершила выступление в третьем круге, проиграв румынка Михаэле Бузарнеску (3:6, 5:7).