На главную СпортОнлайн.uaНа главную Добавить в избранное

Ролан Гаррос. Свитолина: Жеребьевка не очень легкая
Ролан Гаррос. Свитолина: Жеребьевка не очень легкаяПервая ракетка Украины готовится к старту на Открытом чемпионате Франции, который пройдет в Париже с 27 мая по 10 июня.

Соперницей Элины Свитолиной в первом раунде «Ролан Гаррос» стала американка Винус Уильямс.

«Как мы все знаем, жеребьевка не очень легкая, но я легких путей не ищу. Сразу же войти в турнир – это хороший для меня шанс проявить свою игру».

Свитолина также рассказала о своем физическом состоянии в преддверии турнира.

«С каждым днем и с каждой тренировкой я более уверенно себя чувствую. С коленом ситуация, конечно, нелегкая, но мы делаем все возможное, чтобы восстанавливаться после тренировок, после турнира в Риме. Будем стараться как можно лучше подготовиться, здесь для меня каждый матч важен, я буду выкладываться на все 100%, чтобы хорошо отыграть последний грунтовый турнир. Конечно же, Большой Шлем - это всегда большая мотивация».

Напомним, на прошлогоднем «Ролан Гаррос» Свитолина завершила выступление в третьем круге, проиграв румынка Михаэле Бузарнеску (3:6, 5:7).
По материалам: btu.org.ua
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Читайте также:

«Ролан Гаррос». Состоялась жеребьевка женского турнира
Свитолина сыграет со Шведовой в первом круге «Ролан Гаррос»
«Ролан Гаррос». Прошла жеребьевка женского турнира
«Ролан Гаррос». На старте Цуренко сыграет с Цибулковой, Свитолина – с Опранди
«Ролан Гаррос». Состоялась жеребьевка мужского турнира
Свитолина: Перестаю есть круассаны за три дня до начала «Ролан Гаррос»
Симона Халеп: Поединок со Свитолиной – большой вызов для меня
Ролан Гаррос. Свитолина не пробилась в полуфинал, проиграв Халеп
 
 
Добавление комментария
 
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

 

Последние новости рубрики Теннис

Страсбург. Ястремская стала чемпионкой турнира, обыграв Гарсию
Иванович и Швайнштайгер ждут второго ребенка
«Ролан Гаррос». Организаторы отказали Нику Киргиосу в участии в турнире
Ролан Гаррос. Свитолина: Жеребьевка не очень легкая
Ролан Гаррос. Четыре украинки стартуют в основной сетке

Последние новости спорта

19:30

Эквадорец Ричард Карапас выиграл 14-й этап «Джиро д’Италия» (+Видео) 87 | Велоспорт

19:08

Хоккей. ЧМ-2019. Финляндия обыграла Россию и стала первым финалистом (+Видео) 96 | Хоккей / Главные новости спорта

18:52

Страсбург. Ястремская стала чемпионкой турнира, обыграв Гарсию 81 | Теннис / Главные новости спорта

17:43

Формула-1. Гран-при Монако. Хэмилтон выиграл квалификацию 102 | Формула-1

14:45

Формула-1. Гран-при Монако. Шарль Леклер – лучший в третьей сессии свободных заездов 109 | Формула-1

12:30

Уайлдер: Бризил угрожал моим родным, поэтому я начал угрожать ему в ответ 126 | Бокс

12:16

Иванович и Швайнштайгер ждут второго ребенка 141 | Теннис

11:59

«Ролан Гаррос». Организаторы отказали Нику Киргиосу в участии в турнире 142 | Теннис

11:45

Ролан Гаррос. Свитолина: Жеребьевка не очень легкая 128 | Теннис

11:33

Ролан Гаррос. Четыре украинки стартуют в основной сетке 118 | Теннис

Все новости

ФОТО

Уайлдер vs Бризил (Фото боя)

Сауль Альварес vs Дэниел Джейкобс (Фото боя)

Альварес и Джейкобс едва не подрались на взвешивании: результаты взвешивания, фото

Теофимо Лопес нокаутировал Эдиса Татли (+Фото, видео)

Победа Теренса Кроуфорда над Амиром Ханом в фотографиях

Победа Беринчика над Аракавой в фотографиях

Беринчик – Аракава и Митрофанов – Вальехо: результаты взвешивания и фото

ВИДЕО

Страсбург. Ястремская – Соболенко: обзор матча 1/2 финала (Видео)

Хоккей. ЧМ-2019. Топ три гола 1/4 финала (Видео)

НБА. Данки Адетокумбо, Ибаки и Леонарда – в топ-5 моментов игрового дня (Видео)

Хоккей. ЧМ-2019. Британцы выбили французов из элиты и спели про себя: «Мы дерьмо и знаем это» (Видео)

Страсбург. Ястремская – Парментье: обзор матча первого круга (Видео)

НБА. Мощный данк Мейерса Леонарда – возглавляет топ-5 моментов игрового дня (Видео)

Деонтей Уайлдер vs Доминик Бризил (Видео боя)



Топ-новости недели

Хоккей. ЧМ-2019. Финляндия обыграла Россию и стала первым финалистом (+Видео)
Страсбург. Ястремская стала чемпионкой турнира, обыграв Гарсию
Страсбург. Ястремская обыграла Соболенко и стала первой финалисткой
Страсбург. Ястремская вышла в полуфинал
Страсбург. Марта Костюк стала четвертьфиналисткой


7f0e64fb






Главная страница  | Новое на сайте
Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки Единоборства Бокс Борьба Фехтование Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 - Пхенчхан-2018 Европейские игры Прочие Главные новости спорта Мультимедиа Фото Видео Результаты Трансляции Архив Май 2019 (420)
Апрель 2019 (421)
Март 2019 (621)
Февраль 2019 (565)
Январь 2019 (553)
Декабрь 2018 (559)

© 2006-2018 СпортОнлайнНовости спорта в Украине и в мире.
Контакты: редакция СпортОнлайн.ua: .
Размещение рекламы: , (смотреть расценки)
Полное или частичное использование материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.

Популярные запросы: ATP WBC WTA Александр Поветкин Александр Усик Биатлон Василий Ломаченко Велошоссе Владимир Кличко Деонтей Уайлдер Кубок мира Кубок мира-биатлон Льюис Хэмилтон Мэнни Пакьяо НБА НХЛ Новак Джокович Открытый чемпионат Австралии Рафаэль Надаль Ролан Гаррос Себастьян Феттель Сергей Стаховский Серена Уильямс Тайсон Фьюри Теннис Уимблдон Фигурное катание Формула-1 Хоккей Шахматы Элина Свитолина Энтони Джошуа баскетбол бокс видео легкая атлетика регулярный чемпионат результаты матчей результаты матчей НБА результаты матчей НХЛ
Показать все теги