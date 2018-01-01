Ролан Гаррос. Четыре украинки стартуют в основной сетке

Сегодня, 11:33 0 | Теннис

С 27 мая по 10 июня в Париже (Франция) состоится второй в сезоне турнир Большого шлема - Открытый чемпионат Франции по теннису («Ролан Гаррос»).



В женском турнире примут участие четыре украинские теннисистки.

Элина Свитолина (№9 рейтинга WTA) стартует в матче против экс-первой ракетки мира американки Винус Уильямс (№52).



Первой соперницей Леси Цуренко (№27) будет канадка Эжени Бушар (№77).



Катерина Козлова (№66) за выход во второй круг поспорит с прошедшей через квалификацию американкой Бернардой Пера (№83). Отметим, что победительница этой встречи сыграет с сильнейшей в противостоянии Свитолина – Винус Уильямс.



Даяна Ястремкая (№42) в первом круге турнира встретится с испанкой Карлой Суарес-Наварро (№28).



Действующая чемпионка «Ролан Гаррос» румынка Симона Халеп (№3) сразится с австралийкой Айлой Томлянович (№47).



Лидером посева стала японка Наоми Осака (№1), которая проведёт свой стартовый поединок против словачки Анны Шмидловой (№92).



Чешка Каролина Плишкова (№2) начнёт выступление с поединка против американки Мэдисон Бренгл (№97).



Голландка Кики Бертенс (№4) в первом раунде будет противостоять француженке Полин Парментье (№65).



С полной версией турнирной сетки женского турнира «Ролан Гаррос» можно ознакомиться С 27 мая по 10 июня в Париже (Франция) состоится второй в сезоне турнир Большого шлема - Открытый чемпионат Франции по теннису («Ролан Гаррос»).В женском турнире примут участие четыре украинские теннисистки.(№9 рейтинга WTA) стартует в матче против экс-первой ракетки мира американки(№52).Первой соперницей(№27) будет канадка(№77).(№66) за выход во второй круг поспорит с прошедшей через квалификацию американкой(№83). Отметим, что победительница этой встречи сыграет с сильнейшей в противостоянии Свитолина – Винус Уильямс.(№42) в первом круге турнира встретится с испанкой(№28).Действующая чемпионка «Ролан Гаррос» румынка(№3) сразится с австралийкой(№47).Лидером посева стала японка(№1), которая проведёт свой стартовый поединок против словачки(№92).Чешка(№2) начнёт выступление с поединка против американки(№97).Голландка(№4) в первом раунде будет противостоять француженке(№65).С полной версией турнирной сетки женского турнира «Ролан Гаррос» можно ознакомиться здесь