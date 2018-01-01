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Ролан Гаррос. Четыре украинки стартуют в основной сетке
Ролан Гаррос. Четыре украинки стартуют в основной сеткеС 27 мая по 10 июня в Париже (Франция) состоится второй в сезоне турнир Большого шлема  - Открытый чемпионат Франции по теннису («Ролан Гаррос»).

В женском турнире примут участие четыре украинские теннисистки.
Элина Свитолина (№9 рейтинга WTA)  стартует в матче против экс-первой ракетки мира американки Винус Уильямс (№52).

Первой соперницей Леси Цуренко (№27) будет канадка Эжени Бушар (№77).

Катерина Козлова (№66) за выход во второй круг поспорит с прошедшей через квалификацию американкой Бернардой Пера (№83). Отметим, что победительница этой встречи сыграет с сильнейшей в противостоянии Свитолина – Винус Уильямс. 

Даяна Ястремкая (№42) в первом круге турнира встретится с испанкой Карлой Суарес-Наварро (№28).

Действующая чемпионка «Ролан Гаррос» румынка Симона Халеп (№3) сразится с австралийкой Айлой Томлянович (№47).

Лидером посева стала японка Наоми Осака (№1), которая проведёт свой стартовый поединок против словачки Анны Шмидловой (№92).

Чешка Каролина Плишкова (№2) начнёт выступление с поединка против американки Мэдисон Бренгл (№97).

Голландка Кики Бертенс (№4) в первом раунде будет противостоять француженке Полин Парментье (№65).

С полной версией турнирной сетки женского турнира «Ролан Гаррос» можно ознакомиться здесь.
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