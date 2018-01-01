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Страсбург. Ястремская не прошла в финал в парном разряде
Страсбург. Ястремская не прошла в финал в парном разряде. Фото btu.org.uaВ Страсбурге (Франция) - на турнире WTA категории International с призовым фондом $250 000 в парном разряде прошли полуфинальные матчи.

Украинка Даяна Ястремская (333-я в парном рейтинге WTA) и ее напарница Галина Воскобоева (50) из Казахстана уступили китайскому дуэту Хан Синьюнь (61) / Дуань Иньинь (75). Поединок продолжался 1 час 26 минут и завершился в пользу китаянок со счетом 6:2, 3:6, 10:7.

Ястремская и Воскобоева реализовали три брейк-пойнта из восьми возможных, а их соперницы – четыре из десяти. Обе пары выполнили по одному эйсу, при этом Даяна и Галина допустили три двойные ошибки, а китаянки – одну.

В финале Хан Синьюнь и Дуань Иньинь сыграют против пары из Австралии Дарья Гаврилова (166) / Эллен Перес (95).

Напомним, в одиночном разряде Ястремская вышла в финал, где сразится с четвертой сеяной француженкой Каролин Гарсией. Ранее они еще не встречались.
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