Страсбург. Ястремская не прошла в финал в парном разряде

В Страсбурге (Франция) - на турнире WTA категории International с призовым фондом $250 000 в парном разряде прошли полуфинальные матчи.Украинка(333-я в парном рейтинге WTA) и ее напарница(50) из Казахстана уступили китайскому дуэту(61) /(75). Поединок продолжался 1 час 26 минут и завершился в пользу китаянок со счетом 6:2, 3:6, 10:7.Ястремская и Воскобоева реализовали три брейк-пойнта из восьми возможных, а их соперницы – четыре из десяти. Обе пары выполнили по одному эйсу, при этом Даяна и Галина допустили три двойные ошибки, а китаянки – одну.В финале Хан Синьюнь и Дуань Иньинь сыграют против пары из Австралии Дарья Гаврилова (166) / Эллен Перес (95).Напомним, в одиночном разряде Ястремская вышла в финал, где сразится с четвертой сеяной француженкой Каролин Гарсией. Ранее они еще не встречались.