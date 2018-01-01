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Ястремская: Надеюсь, что стану первой украинкой, которая выиграет титул в Страсбурге
Ястремская: Надеюсь, что стану первой украинкой, которая выиграет в Страсбурге одиночный титулЯстремская: Надеюсь, что стану первой украинкой, которая выиграет в Страсбурге одиночный титул

Украинская теннисистка Даяна Ястремкая поделилась эмоциями после победы в полуфинале на турнире в Страсбурге над 11-й ракеткой мира белоруской Ариной Соболенко.

Даяна Ястремская: «Для меня это хорошая победа против хорошего игрока. Я во второй раз выступаю в Страсбурге, приятно здесь быть и приятно, что я показываю хорошее выступление, что вышла в финал. Изначально я не ожидала, что дойду до финала, потому что перед этим турниром у меня был трудный период. Я работала, я верила в себя, понадобилось немного уверенности в себе, и в завтрашнем матче я готова бороться. Матч за матчем я следовала своему плану, это разные детали, которые ты собираешь воедино.

С матчболами на этой неделе у меня происходит какой-то подвох... Сегодня было немного забавно. Когда я проиграла гейм, где были три матчбола (на подаче Соболенко), я сказала себе, мол, окей, тогда следующий гейм, я его возьму, это моя подача. Я была очень счастлива, что все закончилось и я прошла в финал.

На грунте в этом году я проиграла три матча подряд. В Мадриде я заболела, в Риме не смогла подготовиться... Я знала, что не была готова на самом деле, поэтому у меня были сомнения. Я знала, что если продолжу работать, то смогу победить, что и случилось в Страсбурге. Завтра я ничего не жду. Я собираюсь сосредоточить все внимание на себе. С Каролин Гарсия у меня была тренировка в Риме, она хороший игрок, она была в топ-10. Я надеюсь, что стану первой украинской теннисисткой, которая выиграет в Страсбурге одиночный титул».
По материалам: btu
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