Ролан Гаррос. Завацкая потерпела поражение в финальном раунде квалификации

В Париже (Франция) на втором в сезоне турнире Большого шлема - Открытом чемпионате Франции по теннису проходит квалификация.19-детняя украинка, занимающая в мировом рейтинге 205-е место, в упорной борьбе уступила в трех сетах 167-й ракетке мира, 31-летней итальянке(Италия). Поединок продолжался 2 часа 49 минут и завершился в пользу итальянки со счетом 4:6, 7:5, 6:3.Завацкая выиграла восемь геймов на подаче итальянки и проиграла девять на своей. На счету украинки один эйс и две двойные ошибки, а Гатто-Монтиконе ни разу не подала навылет и совершила пять двойных. Теперь в их личном противостоянии в лидеры вышла итальянка – 2:1.Отметим, что пока Завацкой ранее не удавалось преодолеть стартовый барьер в квалификации мэйджоров, где она выступала два раза - на Australian Open-2019 и US Open-2018.