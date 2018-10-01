Страсбург. Ястремская – Соболенко: обзор матча 1/2 финала (Видео)

Сегодня, 18:11 0 | Теннис / Видео

Даяна Ястремская, посеянная под шестым номером, стала финалисткой турнира WTA категории International в Страсбурге (Франция), одержав победу в полуфинале над белоруской Ариной Соболенко, посеянной под вторым номером, со счетом

В финале Ястремская сыграет с одной из француженок – или с Каролин Гарсией (4), или с Хлоэ Паке (LD).



Украинская теннисистка, посеянная под шестым номером, стала финалисткой турнира WTA категории International в Страсбурге (Франция), одержав победу в полуфинале над белоруской, посеянной под вторым номером, со счетом 6:4, 6:4 В финале Ястремская сыграет с одной из француженок – или с Каролин Гарсией (4), или с Хлоэ Паке (LD).