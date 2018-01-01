Ролан Гаррос. Стаховский получил место в основной сетке как «лаки лузер»

Париже (Франция) на втором в сезоне турнире Большого шлема - Открытом чемпионате Франции по теннису (Roland Garros) завершилась квалификация.33-летний украинец, занимающий в мировом рейтинге 111-е место, попал в основную сетку турнира в статусе «лаки лузера» (счастливый неудачник). Напоним, в финальном раунде квалификации Сергей проиграл россиянину Алексею Ватутину (4:6, 6:1, 3:6).В первом раунде «Ролан Гаррос» соперником Стаховского будет 29-я ракетка мира француз Жиль Симон. Ранее теннисисты встречались пять раз, но пока украинцу не удавалось обыграть Симона.Напомним, лучшим результатом Стаховского на Открытом чемпионате Франции был выход в третий круг турнира в 2011 году. Всего же Сергей выступит в основной сетке в Париже в десятый раз.Напомним, в первом раунде квалификации выбыл Илья Марченко, проиграв бельгийцу Артуру Де Грифу (5:7, 6:3, 6:2).Действующим чемпионом Открытого чемпионата Франции является испанец Рафаэль Надаль, он же самый титулованный, в его активе 11 титулов в Париже.