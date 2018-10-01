Страсбург. Ястремская обыграла Соболенко и стала первой финалисткой

Теннис. WTA. Internazional. Страсбург (Франция). Грунт. Призовой фонд $250 000. 32 участницы.

В Страсбурге (Франция) на турнире WTA категории International с призовым фондом $250 000 состоялся первый полуфинальный матч. .42-я ракетка мира, 19-летняя украинка, посеянная под шестым номером, одержала победу над 11-м номером мирового рейтинга, 21-летней белоруской Ариной Соболенко (2) со счетом 6:4, 6:4.За 1 час 25 минут игрового времени Ястремская выиграла три гейма на приеме и проиграла один на своей подаче. Даяна выполнила два эйса и допустила две двойные ошибки, а Арина пять раз подала навылет и совершила девять двойных ошибок. Теперь в их противостоянии украинка лидирует со счетом 2:0.В финале Ястремская сыграет с победительницей французского дерби Каролин Гарсия (Франция, 4) – Хлоэ Паке (Франция, LD).Даяна Ястремская (Украина, 6) – Арина Соболенко (Беларусь, 2) – 6:4, 6:4