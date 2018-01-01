Ролан Гаррос. Стаховский не пробился в основную сетку

Теннис. Grand Slam. Roland Garros. Париж (Франция). Грунт (открытые корты). Призовой фонд $45 840 910. Одиночный разряд.

В Париже (Франция) на втором в сезоне турнире Большого шлема - Открытом чемпионате Франции по теннису (Roland Garros) проходит квалификация.Украинец, посеянный под шестым номером, в финальном раунде квалификации проиграл в трех сетах 216-му номеру рейтинга ATPиз России. Поединок продолжался 1 час 53 минуты и завершился в пользу россиянина со счетом 6:4, 1:6, 6:3.Соперники взяли по три подачи друг друга. Стаховский сделал 20 виннерсов, девять эйсов и допустил четыре двойных и 37 невынужденных ошибок. Ватутин активно выиграл 22 розыгрыша и совершил две двойные и 31 невынужденную ошибку. Теперь счет по личным встречам теннисистов стал равный – 1:1.Напомним, в первом раунде квалификации выбыл Илья Марченко, проиграв бельгийцу Артуру Де Грифу (5:7, 6:3, 6:2).Алексей Ватутин (Россия) - Сергей Стаховский (Украина, 6) – 6:4, 1:6, 6:3