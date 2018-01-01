Ролан Гаррос. Завацкая вышла в финальный раунд квалификации

В Париже (Франция) на втором в сезоне турнире Большого шлема - Открытом чемпионате Франции по теннису проходит квалификация.19-детняя украинка, занимающая в мировом рейтинге 205-е место, обыграла 153-ю ракетку мира, 27-летнюю грузинкусо счетом 6:0, 6:4.Поединок длился 1 час 22 минуты. Завацкая выиграла шесть геймов на приеме и проиграла три на своей подаче. Навылет соперницы не подавали, при этом украинка допустила одну двойную ошибку, а грузинка – три.За выход в основную сетку турнира Завацкая сразится с победительницей матча Франческа Ди Лоренцо (США) – Джулия Гатто-Монтиконе (Италия).