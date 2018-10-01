Страсбург. Ястремская вышла в полуфинал

В Страсбурге (Франция) - на турнире WTA категории International с призовым фондом $250 000 проходят четвертьфинальные матчи.



42-я ракетка мира, 19-летняя украинка Даяна Ястремская, посеянная под шестым номером, уверенно обыграла 22-летнюю француженку Фиону Ферро, занимающую в рейтинге WTA 88-е место, со счетом 6:1, 6:3.



Pа 1 час 3 минуты, проведенные на корте, Ястремская сделала шесть брейков, восемь эйсов и совершила семь двойных ошибок. На счету Ферро два брейка и одна двойная ошибка, при отсутствии эйсов. Ранее теннисистки не встречались.



В полуфинале соперницей Ястремской станет победительница матча Арина Соболенко (Беларусь, 2) – Моника Пуиг (Пуэрто-Рико).



Теннис. WTA. Internazional. Страсбург (Франция). Грунт. Призовой фонд $250 000. 32 участницы.

1/4 финала

Даяна Ястремская (Украина, 6) – Фиона Ферро (Франция) – 6:1, 6:3 В Страсбурге (Франция) - на турнире WTA категории International с призовым фондом $250 000 проходят четвертьфинальные матчи.42-я ракетка мира, 19-летняя украинка, посеянная под шестым номером, уверенно обыграла 22-летнюю француженку, занимающую в рейтинге WTA 88-е место, со счетом 6:1, 6:3.Pа 1 час 3 минуты, проведенные на корте, Ястремская сделала шесть брейков, восемь эйсов и совершила семь двойных ошибок. На счету Ферро два брейка и одна двойная ошибка, при отсутствии эйсов. Ранее теннисистки не встречались.В полуфинале соперницей Ястремской станет победительница матча Арина Соболенко (Беларусь, 2) – Моника Пуиг (Пуэрто-Рико).Даяна Ястремская (Украина, 6) – Фиона Ферро (Франция) – 6:1, 6:3