Свитолина: Стала играть хуже после встречи с Монфисом? Бред сивой кобылы

Сегодня, 15:12 0 | Теннис

Украинская теннисистка Элина Свитолина резко ответила в своём



«Согласна ли ты с тем, что после того, как ты начала встречаться с Монфисом, стала играть хуже?» – спросил аноним.



«Бред сивой кобылы», – ответила Элина.



О романе Свитолиной и французского теннисиста Гаэля Монфиса стало известно в январе 2018 года. На тот момент украинка являлась шестой ракеткой мира. Сейчас Свитолина – девятый номер рейтинга WTA. За пять месяцев она сыграла 21 матч, выиграв в 13 из них.



Интересно, что сам Монфис в текущем сезоне выиграл соревнования в Роттердаме. За период официальных отношений со Свитолиной он поднялся с 29-й строчки рейтинга АТР на 16-ю. В 2018 году Гаэль провёл 24 матча, 18 из которых выиграл. Украинская теннисистка Элина Свитолина резко ответила в своём «инстаграме» на вопрос подписчика о её игровой форме.«Согласна ли ты с тем, что после того, как ты начала встречаться с Монфисом, стала играть хуже?» – спросил аноним.«Бред сивой кобылы», – ответила Элина.О романе Свитолиной и французского теннисиста Гаэля Монфиса стало известно в январе 2018 года. На тот момент украинка являлась шестой ракеткой мира. Сейчас Свитолина – девятый номер рейтинга WTA. За пять месяцев она сыграла 21 матч, выиграв в 13 из них.Интересно, что сам Монфис в текущем сезоне выиграл соревнования в Роттердаме. За период официальных отношений со Свитолиной он поднялся с 29-й строчки рейтинга АТР на 16-ю. В 2018 году Гаэль провёл 24 матча, 18 из которых выиграл.