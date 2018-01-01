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Свитолина: Стала играть хуже после встречи с Монфисом? Бред сивой кобылы
Свитолина: Стала играть хуже после встречи с Монфисом? Бред сивой кобылыУкраинская теннисистка Элина Свитолина резко ответила в своём «инстаграме» на вопрос подписчика о её игровой форме.

«Согласна ли ты с тем, что после того, как ты начала встречаться с Монфисом, стала играть хуже?» – спросил аноним.

«Бред сивой кобылы», – ответила Элина.

О романе Свитолиной и французского теннисиста Гаэля Монфиса стало известно в январе 2018 года. На тот момент украинка являлась шестой ракеткой мира. Сейчас Свитолина – девятый номер рейтинга WTA. За пять месяцев она сыграла 21 матч, выиграв в 13 из них.

Интересно, что сам Монфис в текущем сезоне выиграл соревнования в Роттердаме. За период официальных отношений со Свитолиной он поднялся с 29-й строчки рейтинга АТР на 16-ю. В 2018 году Гаэль провёл 24 матча, 18 из которых выиграл.
По материалам: Чемпионат.com
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