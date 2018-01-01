На главную СпортОнлайн.uaНа главную Добавить в избранное

Ролан Гаррос. Стаховский вышел в финал квалификации, Марченко выбыл в первом круге
Ролан Гаррос. Стаховский вышел в финал квалификации, Марченко выбыл в первом кругеВ Париже (Франция) на втором в сезоне турнире Большого шлема  - Открытом чемпионате Франции по теннису (Roland Garros) проходит квалификация.

Украинец Сергей Стаховский, посеянный под шестым номером, вышел в финальный раунд квалификации после победы над белорусом Владимиром Игнатиком со счетом 7:6(2), 6:4.

Стаховский сделал три брейка и упустил две своих подачи. На счету Сергея шесть эйсов и две двойные ошибки, а Игнатик на подаче не ошибался и выполнил один эйс.

За выход в основную сетку «Ролан Гаррос» Стаховский поспорит с 216-м номером рейтинга ATP Алексеем Ватутиным из России. Ранее они встречались один раз, и тогда сильнее был украинец.

Илья Марченко в первом круге квалификации проиграл бельгийцу Артуру Де Грифу – 7:5, 3:6, 2:6.

Теннис. Grand Slam. Roland Garros. Париж (Франция). Грунт (открытые корты). Призовой фонд  $45 840 910. Одиночный разряд.
Квалификация. 1-й круг. 
Артур Де Гриф (Бельгия) – Илья Марченко (Украина) – 5:7, 6:3, 6:2

Квалификация. 2-й круг.
Сергей Стаховский (Украина, 6) - Владимир Игнатик (Беларусь) – 7:6(2), 6:4
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Читайте также:

Стаховский не пробился в основную сетку Ролан Гаррос
Стаховский с трудом пробился в финальный раунд квалификации Ролан Гаррос
Марченко не прошел во второй круг квалификации на Ролан Гарросе
Ролан Гаррос. Стаховский вышел в финальный раунд квалификации
Стаховский выбыл во втором раунде квалификации на «Ролан Гаррос»
Стаховский стартовал с победы в квалификации на «Ролан Гаррос»
«Ролан Гаррос». Марченко обыграл Молчанова и вышел в третий раунд квалификации
Илья Марченко вышел в финальный раунд квалификации «Ролан Гаррос»
 
 
Добавление комментария
 
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

 

Последние новости рубрики Теннис

Ролан Гаррос. Стаховский вышел в финал квалификации, Марченко выбыл в первом круге
Страсбург. Людмила Киченок проиграла в первом круге парного разряда
Страсбург. Марта Костюк стала четвертьфиналисткой
Ястремская отдала два гейма Стосур и вышла в четвертьфинал на турнире в Страсбурге
Страсбург. Надежда Киченок и Эбигейл Спирс стартовали с победы в парном разряде

Последние новости спорта

21:09

Формула-1. Гран-при Монако: Превью этапа 128 | Формула-1

20:44

Австралиец Калеб Эван выиграл одиннадцатый этап «Джиро д’Италия» (+Видео) 111 | Велоспорт

20:30

Ролан Гаррос. Стаховский вышел в финал квалификации, Марченко выбыл в первом круге 116 | Теннис

19:59

Страсбург. Людмила Киченок проиграла в первом круге парного разряда 131 | Теннис

19:45

Страсбург. Марта Костюк стала четвертьфиналисткой 165 | Теннис / Главные новости спорта

19:28

Ястремская отдала два гейма Стосур и вышла в четвертьфинал на турнире в Страсбурге 111 | Теннис / Главные новости спорта

19:00

Джошуа: Уверен, Руис хорошо проявит себя на ринге 1 июня 111 | Бокс

11:10

НБА. Данки Адетокумбо, Ибаки и Леонарда – в топ-5 моментов игрового дня (Видео) 246 | Баскетбол / Видео

10:40

НБА. Финал Востока. «Торонто» обыграл «Милуоки» и сравнял счет в серии — 2-2 184 | Баскетбол

10:14

НХЛ. Названы три звезды игрового дня 200 | Хоккей

Все новости

ФОТО

Уайлдер vs Бризил (Фото боя)

Сауль Альварес vs Дэниел Джейкобс (Фото боя)

Альварес и Джейкобс едва не подрались на взвешивании: результаты взвешивания, фото

Теофимо Лопес нокаутировал Эдиса Татли (+Фото, видео)

Победа Теренса Кроуфорда над Амиром Ханом в фотографиях

Победа Беринчика над Аракавой в фотографиях

Беринчик – Аракава и Митрофанов – Вальехо: результаты взвешивания и фото

ВИДЕО

НБА. Данки Адетокумбо, Ибаки и Леонарда – в топ-5 моментов игрового дня (Видео)

Хоккей. ЧМ-2019. Британцы выбили французов из элиты и спели про себя: «Мы дерьмо и знаем это» (Видео)

Страсбург. Ястремская – Парментье: обзор матча первого круга (Видео)

НБА. Мощный данк Мейерса Леонарда – возглавляет топ-5 моментов игрового дня (Видео)

Деонтей Уайлдер vs Доминик Бризил (Видео боя)

НБА. Кавай Леонард – возглавляет топ-5 моментов игрового дня (Видео)

Рим. Надаль - Джокович: обзор финального матча (Видео)



Топ-новости недели

Страсбург. Марта Костюк стала четвертьфиналисткой
Ястремская отдала два гейма Стосур и вышла в четвертьфинал на турнире в Страсбурге
Деонтей Уайлдер нокаутировал Доминика Бризила (+Видео нокаута)
Джокович обыграл Шварцмана и стал вторым финалистом на «Мастерсе» в Риме
Рим. Плишкова победила Саккари и стала второй финалисткой


7f0e64fb






Главная страница  | Новое на сайте
Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки Единоборства Бокс Борьба Фехтование Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 - Пхенчхан-2018 Европейские игры Прочие Главные новости спорта Мультимедиа Фото Видео Результаты Трансляции Архив Май 2019 (371)
Апрель 2019 (421)
Март 2019 (621)
Февраль 2019 (565)
Январь 2019 (553)
Декабрь 2018 (559)

© 2006-2018 СпортОнлайнНовости спорта в Украине и в мире.
Контакты: редакция СпортОнлайн.ua: .
Размещение рекламы: , (смотреть расценки)
Полное или частичное использование материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.

Популярные запросы: ATP WBC WTA Александр Поветкин Александр Усик Биатлон Василий Ломаченко Велошоссе Владимир Кличко Деонтей Уайлдер Кубок мира Кубок мира-биатлон Льюис Хэмилтон Мэнни Пакьяо НБА НХЛ Новак Джокович Открытый чемпионат Австралии Рафаэль Надаль Ролан Гаррос Себастьян Феттель Сергей Стаховский Серена Уильямс Тайсон Фьюри Теннис Уимблдон Фигурное катание Формула-1 Хоккей Шахматы Элина Свитолина Энтони Джошуа баскетбол бокс видео легкая атлетика регулярный чемпионат результаты матчей результаты матчей НБА результаты матчей НХЛ
Показать все теги