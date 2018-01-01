Ролан Гаррос. Стаховский вышел в финал квалификации, Марченко выбыл в первом круге

Теннис. Grand Slam. Roland Garros. Париж (Франция). Грунт (открытые корты). Призовой фонд $45 840 910. Одиночный разряд.

В Париже (Франция) на втором в сезоне турнире Большого шлема - Открытом чемпионате Франции по теннису (Roland Garros) проходит квалификация.Украинец, посеянный под шестым номером, вышел в финальный раунд квалификации после победы над белорусомсо счетом 7:6(2), 6:4.Стаховский сделал три брейка и упустил две своих подачи. На счету Сергея шесть эйсов и две двойные ошибки, а Игнатик на подаче не ошибался и выполнил один эйс.За выход в основную сетку «Ролан Гаррос» Стаховский поспорит с 216-м номером рейтинга ATP Алексеем Ватутиным из России. Ранее они встречались один раз, и тогда сильнее был украинец.в первом круге квалификации проиграл бельгийцу– 7:5, 3:6, 2:6.Артур Де Гриф (Бельгия) – Илья Марченко (Украина) – 5:7, 6:3, 6:2Сергей Стаховский (Украина, 6) - Владимир Игнатик (Беларусь) – 7:6(2), 6:4