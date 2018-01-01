Страсбург. Людмила Киченок проиграла в первом круге парного разряда

В Страсбурге (Франция) на турнире WTA категории International с призовым фондом $250 000 в парном разряде проходят матчи первого круга.Украинка(53-я в парном рейтинге WTA) и ее напарница(73) из Грузии не смогли преодолеть барьер первого круга, проиграв четвертым сеяным хорватке(35) и румынке(38) – 4:6, 3:4.Матч продолжался 1 час 18 минут. Киченок и Калашникова сделали один брейк, выполнили два эйса и допустили одну двойную ошибку. На счету Юрак и Олару четыре брейка, один эйс и три двойные ошибки.