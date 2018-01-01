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Страсбург. Людмила Киченок проиграла в первом круге парного разряда
Страсбург. Людмила Киченок проиграла в первом круге парного разрядаВ Страсбурге (Франция) на турнире WTA категории International с призовым фондом $250 000 в парном разряде проходят матчи первого круга.

Украинка Людмила Киченок (53-я в парном рейтинге WTA) и ее напарница Оксана Калашникова (73) из Грузии не смогли преодолеть барьер первого круга, проиграв четвертым сеяным хорватке Дарье Юрак (35) и румынке Ралуке Олару (38) – 4:6, 3:4.

Матч продолжался 1 час 18 минут. Киченок и Калашникова сделали один брейк, выполнили два эйса и допустили одну двойную ошибку. На счету Юрак и Олару четыре брейка, один эйс и три двойные ошибки. 
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