Ястремская отдала два гейма Стосур и вышла в четвертьфинал на турнире в Страсбурге

В Страсбурге (Франция) на турнире WTA категории International с призовым фондом $250 000 проходят матчи второго круга.



42-я ракетка мира, 19-летняя украинка Даяна Ястремская, посеянная под шестым номером, разгромила 35-летнюю австралийку Саманту Стосур, занимающую в рейтинге WTA 89-е место, со счетом 6:0, 6:2. Теннисистки провели на корте 1 час 5 минут. Ястремская сделала пять брейков и отыграла оба брейк-пойнта, имевшихся у Стосур. Даяна выполнила пять эйсов и допустила две двойные ошибки, а Саманта один раз подала навылет и трижды ошиблась на подаче. Это была вторая победа украинки в двух встречах с австралийкой.



В четвертьфинале Ястремская сыграет с победительницей матча Ван Цян (Китай, 3) – Фиона Ферро (Франция).



Теннис. WTA. Internazional. Страсбург (Франция). Грунт. Призовой фонд $250 000. 32 участницы.

Второй круг

Даяна Ястремская (Украина, 6) – Саманта Стосур (Австралия) – 6:0, 6:2

В Страсбурге (Франция) на турнире WTA категории International с призовым фондом $250 000 проходят матчи второго круга.42-я ракетка мира, 19-летняя украинка, посеянная под шестым номером, разгромила 35-летнюю австралийку, занимающую в рейтинге WTA 89-е место, со счетом 6:0, 6:2. Теннисистки провели на корте 1 час 5 минут. Ястремская сделала пять брейков и отыграла оба брейк-пойнта, имевшихся у Стосур. Даяна выполнила пять эйсов и допустила две двойные ошибки, а Саманта один раз подала навылет и трижды ошиблась на подаче. Это была вторая победа украинки в двух встречах с австралийкой.В четвертьфинале Ястремская сыграет с победительницей матча Ван Цян (Китай, 3) – Фиона Ферро (Франция).Даяна Ястремская (Украина, 6) – Саманта Стосур (Австралия) – 6:0, 6:2