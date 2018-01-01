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Страсбург. Надежда Киченок и Эбигейл Спирс стартовали с победы в парном разряде
Страсбург. Надежда Киченок и Эбигейл Спирс стартовали с победы в парном разряде. Фото btu.org.uaВ Страсбурге (Франция) - на турнире WTA категории International с призовым фондом $250 000 в парном разряде проходят матчи первого круга.
Посеянные под пятым номером украинка Надежда Киченок (48-я в парном рейтинге WTA) и американка Эбигейл Спирс (30) одержали уверенную победу над американкой Софией Кенин (113) и полькой Магдой Линетт (262) со счетом 6:2, 6:2.

За 59 минут, проведенные на корте, Киченок и Спирс взяли четыре подачи соперниц и отыграли оба их брейк-пойнта. Надежда и Эбигейл выполнили три эйса и допустили одну двойную ошибку, а Кенин и Линетт один раз подали навылет и один раз ошиблись на подаче.

В четвертьфинале Киченок и Спирс сыграют с сильнейшими в противостоянии двух китайских пар Ван Яфань(99) / Чжэн Сайсай (103) и Хан Синюнь (61) / Дуан Иньинь (75).
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