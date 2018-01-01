Страсбург. Надежда Киченок и Эбигейл Спирс стартовали с победы в парном разряде

В Страсбурге (Франция) - на турнире WTA категории International с призовым фондом $250 000 в парном разряде проходят матчи первого круга.Посеянные под пятым номером украинка(48-я в парном рейтинге WTA) и американка(30) одержали уверенную победу над американкой(113) и полькой(262) со счетом 6:2, 6:2.За 59 минут, проведенные на корте, Киченок и Спирс взяли четыре подачи соперниц и отыграли оба их брейк-пойнта. Надежда и Эбигейл выполнили три эйса и допустили одну двойную ошибку, а Кенин и Линетт один раз подали навылет и один раз ошиблись на подаче.В четвертьфинале Киченок и Спирс сыграют с сильнейшими в противостоянии двух китайских пар Ван Яфань(99) / Чжэн Сайсай (103) и Хан Синюнь (61) / Дуан Иньинь (75).