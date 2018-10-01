Страсбург. Ястремская – Парментье: обзор матча первого круга (Видео)

Сегодня, 15:38 0 | Теннис / Видео

Даяна Ястремская, посеянная под шестым номером, вышла во второй круг на турнире WTA категории International в Страсбурге (Франция), одержав победу над француженкой Полин Парментье, занимающей в рейтинге WTA 65 место, со счетом

Во втором круге соперницей Ястремской будет австралийка Саманта Стосур.





Украинская теннисистка, посеянная под шестым номером, вышла во второй круг на турнире WTA категории International в Страсбурге (Франция), одержав победу над француженкой, занимающей в рейтинге WTA 65 место, со счетом 6:2, 6:4 Во втором круге соперницей Ястремской будет австралийка Саманта Стосур.