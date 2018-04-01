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Марта Костюк вышла во второй круг на турнире в Страсбурге
Марта Костюк вышла во второй круг на турнире в СтрасбургеВ Страсбурге (Франция) - на турнире WTA категории International с призовым фондом $250 000 завершились матчи первого круга. 

16-летняя украинка Марта Костюк, занимающая в мировом рейтинге 264-е место, обыграла 266-ю ракетку мира, 24-летнюю француженку Мари Бенуа, со счетом 6:4, 6:1. Отметим, что обе теннисистки пробились в основную сетку турнира через квалификацию.

Поединок длился 1 час 21 минуту. На счету Костюк пять брейков, четыре эйса и три двойные ошибки, а Бенуа сделала два брейка, два эйса и две двойные ошибки. Между собой теннисистки играли впервые.

Во втором круге соперницей Костюк будет 45-я ракетка мира китаянка Чжэн Сайсай (7), которая вырвала победу у француженки Армони Тан (WC) - 7:6(4), 7:6(5).

Ранее Костюк и Сайсай не встречались.

Теннис. WTA. Internazional. Страсбург (Франция). Грунт. Призовой фонд $250 000. 32 участницы.
Первый круг
Марта Костюк (Украина, Q) – Мари Бенуа (Франция, Q) - 6:4, 6:1
Чжэн Сайсай (Китай, 7) – Армони Тан (Франция, WC) – 7:6(4), 7:6(5)
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