Марта Костюк вышла во второй круг на турнире в Страсбурге

Теннис. WTA. Internazional. Страсбург (Франция). Грунт. Призовой фонд $250 000. 32 участницы.

В Страсбурге (Франция) - на турнире WTA категории International с призовым фондом $250 000 завершились матчи первого круга.16-летняя украинка, занимающая в мировом рейтинге 264-е место, обыграла 266-ю ракетку мира, 24-летнюю француженку Мари Бенуа, со счетом 6:4, 6:1. Отметим, что обе теннисистки пробились в основную сетку турнира через квалификацию.Поединок длился 1 час 21 минуту. На счету Костюк пять брейков, четыре эйса и три двойные ошибки, а Бенуа сделала два брейка, два эйса и две двойные ошибки. Между собой теннисистки играли впервые.Во втором круге соперницей Костюк будет 45-я ракетка мира китаянка(7), которая вырвала победу у француженки(WC) - 7:6(4), 7:6(5).Ранее Костюк и Сайсай не встречались.Марта Костюк (Украина, Q) – Мари Бенуа (Франция, Q) - 6:4, 6:1Чжэн Сайсай (Китай, 7) – Армони Тан (Франция, WC) – 7:6(4), 7:6(5)