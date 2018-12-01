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Рейтинг ATP. Сергенй Стаховский поднялся на одну позицию
Рейтинг ATP. Сергенй Стаховский поднялся на одну позициюАссоциация теннисистов-профессионалов (ATP) в понедельник, 20 мая, опубликовала обновленный рейтинг лучших теннисистов мира.

В первой сотне мирового рейтинга украинцев нет. Во второй сотне Сергей Стаховский поднялся на одну позицию и теперь занимает 111-е место.
 
Илья Марченко, занимает 380-ю строчку рейтинга.
 
В Топ-10 мирового рейтинга произошли изменения. Шестой ракеткой мира стал представитель Греции Стефанос Циципас, сместив на седьмое место японка Кеи Нишикори.
Десятку сильнейших теннисистов мира замкнул американец Джон Иснер, поднявшись с 11-й строчки.
Лидерство в мировой классификации сохранил серб Новак Джокович, увеличив преимущество над испанцем Рафаэлем Надалем до 4390 очков.

Рейтинг АТР по итогам 52 недель от 20.05 2019 г.:
1 (1). Новак Джокович (Сербия) – 12335 очков
2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) —  7945
3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) – 5950
4 (4). Доминик Тим (Австрия) – 4845
5 (5). Александр Зверев (Германия) – 4155
6 (7). Стефанос Циципаc (Греция) - 4080
7 (6). Кеи Нишикори (Япония) – 3860
8 (8). Кевин Андерсон (ЮАР) – 3745
9 (9). Хуан Мартин Дель Потро (Аргентина) – 3235
10 (11). Джон Иснер (США) – 2940

111 (112). Сергей Стаховский (Украина) – 512
380 (380). Илья Марченко (Украина) – 31

(В скобках указано место теннисиста в рейтинге на прошлой неделе)
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