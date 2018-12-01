Рейтинг ATP. Сергенй Стаховский поднялся на одну позицию

Сегодня, 09:56 0 | Теннис

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) в понедельник, 20 мая, опубликовала обновленный рейтинг лучших теннисистов мира.



В первой сотне мирового рейтинга украинцев нет. Во второй сотне Сергей Стаховский поднялся на одну позицию и теперь занимает 111-е место.



Илья Марченко, занимает 380-ю строчку рейтинга.



В Топ-10 мирового рейтинга произошли изменения. Шестой ракеткой мира стал представитель Греции Стефанос Циципас, сместив на седьмое место японка Кеи Нишикори.

Десятку сильнейших теннисистов мира замкнул американец Джон Иснер, поднявшись с 11-й строчки.

Лидерство в мировой классификации сохранил серб Новак Джокович, увеличив преимущество над испанцем Рафаэлем Надалем до 4390 очков.



Рейтинг АТР по итогам 52 недель от 20.05 2019 г.:

1 (1). Новак Джокович (Сербия) – 12335 очков

2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 7945

3 (3).

4 (4). Доминик Тим (Австрия) – 4845

5 (5). Александр Зверев (Германия) – 4155

6 (7). Стефанос Циципаc (Греция) - 4080

7 (6). Кеи Нишикори (Япония) – 3860

8 (8). Кевин Андерсон (ЮАР) – 3745

9 (9). Хуан Мартин Дель Потро (Аргентина) – 3235

10 (11). Джон Иснер (США) – 2940

…

111 (112). Сергей Стаховский (Украина) – 512

380 (380). Илья Марченко (Украина) – 31



(В скобках указано место теннисиста в рейтинге на прошлой неделе) Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) в понедельник, 20 мая, опубликовала обновленный рейтинг лучших теннисистов мира.В первой сотне мирового рейтинга украинцев нет. Во второй сотнеподнялся на одну позицию и теперь занимает 111-е место., занимает 380-ю строчку рейтинга.В Топ-10 мирового рейтинга произошли изменения. Шестой ракеткой мира стал представитель Греции, сместив на седьмое место японкаДесятку сильнейших теннисистов мира замкнул американец, поднявшись с 11-й строчки.Лидерство в мировой классификации сохранил серб, увеличив преимущество над испанцемдо 4390 очков.1 (1). Новак Джокович (Сербия) – 12335 очков2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 79453 (3). Роджер Федерер (Швейцария) – 59504 (4). Доминик Тим (Австрия) – 48455 (5). Александр Зверев (Германия) – 41556 (7). Стефанос Циципаc (Греция) - 40807 (6). Кеи Нишикори (Япония) – 38608 (8). Кевин Андерсон (ЮАР) – 37459 (9). Хуан Мартин Дель Потро (Аргентина) – 323510 (11). Джон Иснер (США) – 2940111 (112). Сергей Стаховский (Украина) – 512380 (380). Илья Марченко (Украина) – 31