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Рейтинг WTA. Каролина Плишкова стала второй ракеткой мира, Свитолина опустилась на девятое место
Рейтинг WTA. Каролина Плишкова стала второй ракеткой мира, Свитолина опустилась на девятое местоЖенская теннисная ассоциация (WTА) в понедельник, 20 мая, опубликовала обновленный рейтинг лучших теннисисток мира.
 
В первой сотне мировой классификации по-прежнему четыре украинских теннисистки и три из них ослабили свои позиции. Элина Свитолина после неудачи на турнире категории Premier 5 - Internazionali BNL d'Italia в Риме, где она потерпела поражение в стартовом матче и не сумела защитить свой титул, потеряла три позиции и опустилась на 9-е место.
По одному пункту утратили Леся Цуренко (37-я) и Даяна Ястремская (42). Катерина Козлова сохранила 66-ю позицию.

Во второй сотне мировой классификации осталась одна украинка – Ангелина Калинина, которая опустилась со 144-го места на 152-е. Катарина Завацкая покинула вторую сотню рейтинга, опустившись на 205-ю строчку.

В Топ-10 мирового рейтинга также произошли изменения. Чешка Каролина Плишкова после победына турнире в Риме стала второй ракеткой мира. По одной позиции потеряли румынка Симона Халеп (3-я) и чешка Петра Квитова (6), две утратила немка Анжелика Кербер (5). На одну позицию вверх поднялись американка Слоан Стивенс (7) и австралийка Эшли Барти (8).
Лидерство в мировой классификации сохранила японка Наоми Осака, первую десятку сильнейших теннисисток мира замкнула американка Серена Уильямс, поднявшись с 11-го места.

Рейтинг WTA по итогам 52 недель от 20.05.2019г.
1 (1). Наоми Осака (Япония) – 6486 очков
2 (7). Каролина Плишкова (Чехия) – 5685
3 (2). Симона Халеп (Румыния) – 5533
4 (4). Кики Бертенс (Нидерланды) - 5405
5 (3). Анжелика Кербер (Германия) – 5095
6 (5). Петра Квитова (Чехия) – 5055 
7 (8). Слоан Стивенс (США) – 4552
8 (9). Эшли Барти (Австралия) – 4430
9 (6). Элина СВИТОЛИНА (Украина) – 39676
10 (11). Серена Уильямс (США) - 3521

27 (26). Леся Цуренко (Украина) – 1767
42 (41). Даяна Ястремская (Украина) – 1319
66 (66). Катерина Козлова (Украина) – 840
152 (144). Ангелина Калинина (Украина) – 394
205 (195). Катарина Завацкая (Украина) - 285

(В скобках указано место теннисистки в рейтинге на прошлой неделе)
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