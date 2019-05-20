Рейтинг WTA. Каролина Плишкова стала второй ракеткой мира, Свитолина опустилась на девятое место

Сегодня, 09:37 0 | Теннис

Женская теннисная ассоциация (WTА) в понедельник, 20 мая, опубликовала обновленный рейтинг лучших теннисисток мира.



В первой сотне мировой классификации по-прежнему четыре украинских теннисистки и три из них ослабили свои позиции. Элина Свитолина после неудачи на турнире категории Premier 5 - Internazionali BNL d'Italia в Риме, где она потерпела

По одному пункту утратили Леся Цуренко (37-я) и Даяна Ястремская (42). Катерина Козлова сохранила 66-ю позицию.



Во второй сотне мировой классификации осталась одна украинка – Ангелина Калинина, которая опустилась со 144-го места на 152-е. Катарина Завацкая покинула вторую сотню рейтинга, опустившись на 205-ю строчку.



В Топ-10 мирового рейтинга также произошли изменения. Чешка Каролина Плишкова после Симона Халеп (3-я) и чешка Петра Квитова (6), две утратила немка Анжелика Кербер (5). На одну позицию вверх поднялись американка Слоан Стивенс (7) и австралийка Эшли Барти (8).

Лидерство в мировой классификации сохранила японка Наоми Осака, первую десятку сильнейших теннисисток мира замкнула американка Серена Уильямс, поднявшись с 11-го места.



Рейтинг WTA по итогам 52 недель от 20.05.2019г.

1 (1). Наоми Осака (Япония) – 6486 очков

2 (7). Каролина Плишкова (Чехия) – 5685

3 (2). Симона Халеп (Румыния) – 5533

4 (4). Кики Бертенс (Нидерланды) - 5405

5 (3). Анжелика Кербер (Германия) – 5095

6 (5). Петра Квитова (Чехия) – 5055

7 (8). Слоан Стивенс (США) – 4552

8 (9). Эшли Барти (Австралия) – 4430

9 (6). Элина СВИТОЛИНА (Украина) – 39676

10 (11). Серена Уильямс (США) - 3521

…

27 (26). Леся Цуренко (Украина) – 1767

42 (41). Даяна Ястремская (Украина) – 1319

66 (66). Катерина Козлова (Украина) – 840

152 (144). Ангелина Калинина (Украина) – 394

205 (195). Катарина Завацкая (Украина) - 285



(В скобках указано место теннисистки в рейтинге на прошлой неделе) в понедельник, 20 мая, опубликовала обновленный рейтинг лучших теннисисток мира.В первой сотне мировой классификации по-прежнему четыре украинских теннисистки и три из них ослабили свои позиции.после неудачи на турнире категории Premier 5 - Internazionali BNL d'Italia в Риме, где она потерпела поражение в стартовом матче и не сумела защитить свой титул, потеряла три позиции и опустилась на 9-е место.По одному пункту утратили(37-я) и(42).сохранила 66-ю позицию.Во второй сотне мировой классификации осталась одна украинка –, которая опустилась со 144-го места на 152-е.покинула вторую сотню рейтинга, опустившись на 205-ю строчку.В Топ-10 мирового рейтинга также произошли изменения. Чешкапосле победы на турнире в Риме стала второй ракеткой мира. По одной позиции потеряли румынка(3-я) и чешка(6), две утратила немка(5). На одну позицию вверх поднялись американка(7) и австралийка(8).Лидерство в мировой классификации сохранила японкаа, первую десятку сильнейших теннисисток мира замкнула американка, поднявшись с 11-го места.1 (1). Наоми Осака (Япония) – 6486 очков2 (7). Каролина Плишкова (Чехия) – 56853 (2). Симона Халеп (Румыния) – 55334 (4). Кики Бертенс (Нидерланды) - 54055 (3). Анжелика Кербер (Германия) – 50956 (5). Петра Квитова (Чехия) – 50557 (8). Слоан Стивенс (США) – 45528 (9). Эшли Барти (Австралия) – 44309 (6). Элина СВИТОЛИНА (Украина) – 3967610 (11). Серена Уильямс (США) - 352127 (26). Леся Цуренко (Украина) – 176742 (41). Даяна Ястремская (Украина) – 131966 (66). Катерина Козлова (Украина) – 840152 (144). Ангелина Калинина (Украина) – 394205 (195). Катарина Завацкая (Украина) - 285