Рим. Надаль - Джокович: обзор финального матча (Видео)

Вчера, 21:15 105 | Теннис / Видео

Рафаэль Надаль в финале турнира ATP категории Masters - Internazionali BNL d'Italia в Риме одержал победу над первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем со счетом

Рафаэль защитил свой титул, который стал девятым в Риме и 81-м в карьере.



Вторая ракетка мира испанецв финале турнира ATP категории Masters - Internazionali BNL d'Italia в Риме одержал победу над первой ракеткой мира сербомсо счетом 6:0, 4:6, 6:1 Рафаэль защитил свой титул, который стал девятым в Риме и 81-м в карьере.