Надаль защитил титул, обыграв Джоковича в финале «Мастерса» в Риме

Теннис. ATP Masters - Internazionali BNL d'Italia. Рим (Италия). Грунт. Призовой фонд €5,791,280. 56 участников

В Риме (Италия) на турнире ATP категории Masters - Internazionali BNL d'Italia с призовым фондом €5,791,280 в одиночном разряде состоялся финальный матч.Вторая ракетка мира, 32-летний испанецодержал победу над первой ракеткой мира, 31-летним сербомсо счетом 6:0, 4:6, 6:1.Теннисисты провели на корте 2 часа 25 минут. За это время Надаль взял шесть подач Джоковича и не удержал одну свою. Рафаэль на подаче не ошибался, но и навылет ни разу не подал против семи эйсов и одной двойной ошибки у Новака. В их личном противостоянии лидером остается Джокович – 28:26.Надаль защитил свой титул, который стал девятым в Риме и 81-м в карьере.Рафаэль Надаль (Испания, 2) - Новак Джокович (Сербия, 1) — 6:0, 4:6, 6:1