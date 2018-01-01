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Рим. Каролина Плишкова - Йоханна Конта: обзор финального матча (Видео)
Седьмая ракетка мира чешка Каролина Плишкова стала чемпионкой турнира WTA категории Premier 5 - Internazionali BNL d'Italia в Риме, обыграв в финале британку Йоханну Конту, занимающую в мировом рейтинге 42-е место, со счетом 6:3, 6:4.
Плишкова завоевала второй титул в сезоне и 13-й в карьере.

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