Рим. Каролина Плишкова стала чемпионкой, победив Йоханну Конту

Теннис. WTA Premier 5 - Internazionali BNL d'Italia. Рим (Италия). Грунт. Призовой фонд €3,452,538. 56 участниц

В Риме (Италия) на турнире WTA категории Premier 5 - Internazionali BNL d'Italia с призовым фондом €3,452,538 в одиночном разряде состоялся финальный матч.Седьмая ракетка мира, 27-летняя чешка, посеянная под четвертым номером, одержала победу над 28-летней британкой, занимающей в мировом рейтинге 42-е место, со счетом 6:3, 6:4.Поединок продолжался 1 час 25 минут. Плишкова реализовала два брек-пойнта из семи возможных и отыграла единственный брейк-пойнт имевшийся у Конты. Победительница выполнила пять эйсов и допустила три двойные ошибки, а ее соперница ни разу не подала навылет и трижды ошиблась на подаче. Теперь счет их личных встреч стал 6:1 в пользу чешки.Плишкова завоевала второй титул в сезоне и 13-й в карьере.Каролина Плишкова (Чехия, 4) – Йоханна Конта (Великобритания) – 6:3, 6:4