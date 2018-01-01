Джокович обыграл Шварцмана и стал вторым финалистом на «Мастерсе» в Риме

В Риме (Италия) на турнире ATP категории Masters - Internazionali BNL d'Italia с призовым фондом €5,791,280 в одиночном разряде состоялся второй полуфинальный матч.



Первая ракетка мира, 31-летний серб Новак Джокович, посеянный под первым номером, не без труда одолел 26-летнего аргентинца Диего Шварцмана, занимающего в мировом рейтинге 24-е место, со счетом 6:3, 6:7(2), 6:3.



Теннисисты провели на корте 2 часа 31 минуту. За это время Джокович выиграл четыре гейма на приеме и проиграл два на своей подаче. Новак выполнил два эйса и допустил одну двойную ошибку, а Шварцман ни разу не подал навылет и дважды ошибся на подаче. Это была третья победа сербf в трех встречах с аргентинцем.



В финале турнира Джокович сразится с испанцем



Теннис. ATP Masters - Internazionali BNL d'Italia. Рим (Италия). Грунт. Призовой фонд €5,791,280. 56 участников

1/2 финала

Новак Джокович (Сербия, 1) — Диего Шварцман (Аргентина) – 6:3, 6:7(2), 6:3 В Риме (Италия) на турнире ATP категории Masters - Internazionali BNL d'Italia с призовым фондом €5,791,280 в одиночном разряде состоялся второй полуфинальный матч.Первая ракетка мира, 31-летний серб, посеянный под первым номером, не без труда одолел 26-летнего аргентинца, занимающего в мировом рейтинге 24-е место, со счетом 6:3, 6:7(2), 6:3.Теннисисты провели на корте 2 часа 31 минуту. За это время Джокович выиграл четыре гейма на приеме и проиграл два на своей подаче. Новак выполнил два эйса и допустил одну двойную ошибку, а Шварцман ни разу не подал навылет и дважды ошибся на подаче. Это была третья победа сербf в трех встречах с аргентинцем.В финале турнира Джокович сразится с испанцем Рафаэлем Надалем (2). В настоящее время в их личном противостоянии впереди Новак – 28:25.Новак Джокович (Сербия, 1) — Диего Шварцман (Аргентина) – 6:3, 6:7(2), 6:3