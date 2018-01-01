Рим. Победа Конты над Бертенс: обзор матча 1/2 финала (Видео)

Вчера, 23:09 40 | Теннис / Видео

Йоханна Конта стала финалисткой турнира WTA категории Premier 5 - Internazionali BNL d'Italia в Риме, одержав победу над представительницей Нидерландов Кики Бертенс, занимающей в мировом рейтинге 27-е место, со счетом

В финале турнира Конта сразится с чешкой







42-я ракетка мира британкастала финалисткой турнира WTA категории Premier 5 - Internazionali BNL d'Italia в Риме, одержав победу над представительницей Нидерландов, занимающей в мировом рейтинге 27-е место, со счетом 5:7, 7:5, 6:2 . После этой встречи британка стала лидером их личного противостояния – 3:2.В финале турнира Конта сразится с чешкой Каролиной Плишковой