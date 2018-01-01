Рим. Победа Надаля над Циципасом: обзор матча 1/2 финала (Видео)

Вчера, 22:42 54 | Теннис / Видео

Рафаэль Надаль (2) в полуфинале турнира ATP категории Masters - Internazionali BNL d'Italia в Риме победил представителя Греции Стефаноса Циципаса (8), занимающего в мировом рейтинге седьмое место, со счетом

В финале турнира Надалю предстоит защищать титул против победителя матча

Вторая ракетка мира испанец(2) в полуфинале турнира ATP категории Masters - Internazionali BNL d'Italia в Риме победил представителя Греции(8), занимающего в мировом рейтинге седьмое место, со счетом 6:3, 6:4 В финале турнира Надалю предстоит защищать титул против победителя матча Новак Джокович (Сербия, 1) – Диего Шварцман (Аргентина).