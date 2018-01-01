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Рим. Победа Надаля над Циципасом: обзор матча 1/2 финала (Видео)
Вторая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль (2) в полуфинале турнира ATP категории Masters - Internazionali BNL d'Italia в Риме победил представителя Греции Стефаноса Циципаса (8), занимающего в мировом рейтинге седьмое место, со счетом 6:3, 6:4.
В финале турнира Надалю предстоит защищать титул против победителя матча Новак Джокович (Сербия, 1) – Диего Шварцман (Аргентина).
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