На главную СпортОнлайн.uaНа главную Добавить в избранное

Рим. Плишкова победила Саккари и стала второй финалисткой
Рим. Плишкова победила Саккари и стала второй финалисткойВ Риме (Италия) на турнире WTA категории Premier 5 - Internazionali BNL d'Italia с призовым фондом €3,452,538 в одиночном разряде состоялся второй полуфинальный матч.

Седьмая ракетка мира, 27-летняя чешка Каролина Плишкова, посеянная под четвертым номером победила 23-летнюю представительницу Греции Марию ю Саккари (Q), занимающую в мировом рейтинге 39-е место, со счетом 6:4, 6:4.

Матч длился 1 час 28 минут. Плишкова реализовала три брейк-пойнта из пяти, Саккари – один из пяти. Соперницы выполнили по два эйса, при этом Каролина избежала ошибок на подаче, а Мария ошиблась дважды. Благодаря этой победе чешка сравняла счет по личным встречам с Саккари – 1:1.

В финале Плишкова сразится с британкой Йоханной Контой. В их личном противостоянии лидирует чешка – 2:1.

Теннис. WTA Premier 5 - Internazionali BNL d'Italia. Рим (Италия). Грунт. Призовой фонд €3,452,538. 56 участниц 
1/2 финала
Каролина Плишкова (Чехия, 4) – Мария Саккари (Греция, Q) – 6:4, 6:4
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Читайте также:

Рим. Конта обыграла Бертенс и стала первой финалисткой
Рим. Каролина Плишкова победила Викторию Азаренко и вышла в полуфинал
Каролина Плишкова стала чемпионкой турнира в Токио
Сан-Хосе. Бузарнеску завоевала первый титул в карьере, разгромив в финале Саккари
Рим. Возняцки, Шарапова и Винус Уильямс вышли в третий круг, Мугуруса и Каролина Плишкова выбыли
Майами. Плишкова стала первой полуфиналисткой
Каролина Плишкова победила на турнире Qatar Total Open
Плишкова обыграла Конту и стала второй финалисткой турнира в Истбурне
 
 
Добавление комментария
 
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

 

Последние новости рубрики Теннис

Джокович обыграл Шварцмана и стал вторым финалистом на «Мастерсе» в Риме
Рим. Победа Конты над Бертенс: обзор матча 1/2 финала (Видео)
Рим. Победа Надаля над Циципасом: обзор матча 1/2 финала (Видео)
Рим. Победа Плишковой над Саккари: обзор матча 1/2 финала (Видео)
Рим. Плишкова победила Саккари и стала второй финалисткой

Последние новости спорта

09:57

Хоккей. ЧМ-2019. Швеция одолела Швейцарию, Словакия разгромила Великобританию (+Видео) 40 | Хоккей

09:14

Деонтей Уайлдер нокаутировал Доминика Бризила (+Видео нокаута) 83 | Бокс / Главные новости спорта

00:13

Джокович обыграл Шварцмана и стал вторым финалистом на «Мастерсе» в Риме 147 | Теннис / Главные новости спорта

23:09

Рим. Победа Конты над Бертенс: обзор матча 1/2 финала (Видео) 145 | Теннис / Видео

22:59

Австралиец Калеб Эван выиграл восьмой этап «Джиро д’Италия» (+Видео) 121 | Велоспорт

22:42

Рим. Победа Надаля над Циципасом: обзор матча 1/2 финала (Видео) 153 | Теннис / Видео

22:27

Рим. Победа Плишковой над Саккари: обзор матча 1/2 финала (Видео) 169 | Теннис / Видео

22:15

Рим. Плишкова победила Саккари и стала второй финалисткой 120 | Теннис / Главные новости спорта

20:41

Хоккей. ЧМ-2019. Норвегия забросила семь шайб Италии (+Видео) 134 | Хоккей

20:00

Хоккей. ЧМ-2019. Канада разгромила Германию (+Видео) 254 | Хоккей

Все новости

ФОТО

Сауль Альварес vs Дэниел Джейкобс (Фото боя)

Альварес и Джейкобс едва не подрались на взвешивании: результаты взвешивания, фото

Теофимо Лопес нокаутировал Эдиса Татли (+Фото, видео)

Победа Теренса Кроуфорда над Амиром Ханом в фотографиях

Победа Беринчика над Аракавой в фотографиях

Беринчик – Аракава и Митрофанов – Вальехо: результаты взвешивания и фото

Беринчик vs Аракава: открытая тренировка (Фото, Видео)

ВИДЕО

Рим. Победа Конты над Бертенс: обзор матча 1/2 финала (Видео)

Рим. Победа Надаля над Циципасом: обзор матча 1/2 финала (Видео)

Рим. Победа Плишковой над Саккари: обзор матча 1/2 финала (Видео)

НБА. Яннис Адетокумбо – возглавляет топ-5 моментов игрового дня (Видео)

НБА. Андре Игудала и Джордан Белл – возглавляют топ-5 моментов игрового дня (Видео)

НБА. Данки Адетокумбо и Сиакама – возглавляют топ-5 моментов игрового дня (Видео)

НБА. Отрыв в исполнении Карри и Томпсона – возглавляет топ-5 моментов игрового дня (Видео)



Топ-новости недели

Деонтей Уайлдер нокаутировал Доминика Бризила (+Видео нокаута)
Джокович обыграл Шварцмана и стал вторым финалистом на «Мастерсе» в Риме
Рим. Плишкова победила Саккари и стала второй финалисткой
Надаль победил Циципаса и вышел в финал «Мастерса» в Риме
Рим. Конта обыграла Бертенс и стала первой финалисткой


7f0e64fb






Главная страница  | Новое на сайте
Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки Единоборства Бокс Борьба Фехтование Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 - Пхенчхан-2018 Европейские игры Прочие Главные новости спорта Мультимедиа Фото Видео Результаты Трансляции Архив Май 2019 (313)
Апрель 2019 (421)
Март 2019 (621)
Февраль 2019 (565)
Январь 2019 (553)
Декабрь 2018 (559)

© 2006-2018 СпортОнлайнНовости спорта в Украине и в мире.
Контакты: редакция СпортОнлайн.ua: .
Размещение рекламы: , (смотреть расценки)
Полное или частичное использование материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.

Популярные запросы: ATP WBC WTA Александр Поветкин Александр Усик Биатлон Василий Ломаченко Велошоссе Владимир Кличко Деонтей Уайлдер Кубок мира Кубок мира-биатлон Льюис Хэмилтон Мэнни Пакьяо НБА НХЛ Новак Джокович Открытый чемпионат Австралии Рафаэль Надаль Ролан Гаррос Себастьян Феттель Сергей Стаховский Серена Уильямс Тайсон Фьюри Теннис Уимблдон Фигурное катание Формула-1 Хоккей Шахматы Элина Свитолина Энтони Джошуа баскетбол бокс видео легкая атлетика регулярный чемпионат результаты матчей результаты матчей НБА результаты матчей НХЛ
Показать все теги