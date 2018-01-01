Рим. Плишкова победила Саккари и стала второй финалисткой

В Риме (Италия) на турнире WTA категории Premier 5 - Internazionali BNL d'Italia с призовым фондом €3,452,538 в одиночном разряде состоялся второй полуфинальный матч.



Седьмая ракетка мира, 27-летняя чешка Каролина Плишкова, посеянная под четвертым номером победила 23-летнюю представительницу Греции Марию ю Саккари (Q), занимающую в мировом рейтинге 39-е место, со счетом 6:4, 6:4.



Матч длился 1 час 28 минут. Плишкова реализовала три брейк-пойнта из пяти, Саккари – один из пяти. Соперницы выполнили по два эйса, при этом Каролина избежала ошибок на подаче, а Мария ошиблась дважды. Благодаря этой победе чешка сравняла счет по личным встречам с Саккари – 1:1.



В финале Плишкова сразится с британкой



Теннис. WTA Premier 5 - Internazionali BNL d'Italia. Рим (Италия). Грунт. Призовой фонд €3,452,538. 56 участниц

1/2 финала

Каролина Плишкова (Чехия, 4) – Мария Саккари (Греция, Q) – 6:4, 6:4 В Риме (Италия) на турнире WTA категории Premier 5 - Internazionali BNL d'Italia с призовым фондом €3,452,538 в одиночном разряде состоялся второй полуфинальный матч.Седьмая ракетка мира, 27-летняя чешка, посеянная под четвертым номером победила 23-летнюю представительницу Греции(Q), занимающую в мировом рейтинге 39-е место, со счетом 6:4, 6:4.Матч длился 1 час 28 минут. Плишкова реализовала три брейк-пойнта из пяти, Саккари – один из пяти. Соперницы выполнили по два эйса, при этом Каролина избежала ошибок на подаче, а Мария ошиблась дважды. Благодаря этой победе чешка сравняла счет по личным встречам с Саккари – 1:1.В финале Плишкова сразится с британкой Йоханной Контой . В их личном противостоянии лидирует чешка – 2:1.Каролина Плишкова (Чехия, 4) – Мария Саккари (Греция, Q) – 6:4, 6:4