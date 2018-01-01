Рим. Конта обыграла Вондроушову в 1/4 финала

Вчера, 21:28 88 | Теннис

В Риме (Италия) на турнире WTA категории Premier 5 - Internazionali BNL d'Italia с призовым фондом €3,452,538 в одиночном разряде проходят матчи 1/4 финала.



42-я ракетка мира, 28-летняя британка Йоханна Конта в трех сетах переиграла 19-летнюю чешку Маркету Вандроушову, занимающую в мировом рейтинге 44-е место, со счетом 6:3, 3:6, 6:1.



За 1 час 53 минуты игрового времени Конта выиграла пять геймов на приеме и проиграла два на своей подаче. Соперницы выполнили по два эйса, при этом британка допустила четыре двойные ошщибки, а чешка – шесть. Благодаря этой победе Конта сравняла счет по личным встречам с чешкой – 1:1.



За выход в финал турнира Конта сыграет против Кики Бертенс (6) из Нидерландов, которая стала полуфиналисткой на отказе японки



Теннис. WTA Premier 5 - Internazionali BNL d'Italia. Рим (Италия). Грунт. Призовой фонд €3,452,538. 56 участниц

1/4 финала

Йоханна Конта (Великобритания) – Маркета Вондроушова (Чехия) – 6:3, 3:6, 6:1

Кики Бертенс (Нидерланды, 6) – Наоми Осака (Япония, 1) - Rt

В Риме (Италия) на турнире WTA категории Premier 5 - Internazionali BNL d'Italia с призовым фондом €3,452,538 в одиночном разряде проходят матчи 1/4 финала.42-я ракетка мира, 28-летняя британкав трех сетах переиграла 19-летнюю чешку, занимающую в мировом рейтинге 44-е место, со счетом 6:3, 3:6, 6:1.За 1 час 53 минуты игрового времени Конта выиграла пять геймов на приеме и проиграла два на своей подаче. Соперницы выполнили по два эйса, при этом британка допустила четыре двойные ошщибки, а чешка – шесть. Благодаря этой победе Конта сравняла счет по личным встречам с чешкой – 1:1.За выход в финал турнира Конта сыграет против(6) из Нидерландов, которая стала полуфиналисткой на отказе японки Наоми Осаки (1).Йоханна Конта (Великобритания) – Маркета Вондроушова (Чехия) – 6:3, 3:6, 6:1Кики Бертенс (Нидерланды, 6) – Наоми Осака (Япония, 1) - Rt