Рим. Каролина Плишкова победила Викторию Азаренко и вышла в полуфинал

Теннис. WTA Premier 5 - Internazionali BNL d'Italia. Рим (Италия). Грунт. Призовой фонд €3,452,538. 56 участниц

В Риме (Италия) на турнире WTA категории Premier 5 - Internazionali BNL d'Italia с призовым фондом €3,452,538 в одиночном разряде проходят матчи 1/4 финала.Седьмая ракетка мира, 27-летняя чешка(4) в трех сетах сломила сопротивление 29-летней белоруски(WC), занимающей в рейтинге WTA 51-е место, со счетом 6:7(5), 6:2, 6:2.Теннисистки провели на корте 2 часа 26 минут. Плишкова реализовала шесть брейк-пойнтов из одиннадцати возможных, Азаренко – два из четырех. На счету Каролины одиннадцать эйсов и четыре двойные ошибки, а Виктория пять раз подала навылет и совершила семь двойных ошибок. Теперь счет их личных встреч стал равный – 4:4.Соперница Плишковой по полуфиналу определится в матче Кристина Младенович (Франция, Q) – Мария Саккари (Греция, Q).Каролина Плишкова (Чехия, 4) – Виктория Азаренко (Беларусь, WC) – 6:7(5), 6:2, 6:2