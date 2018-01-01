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Шварцман не пустил Нишикори в 1/2 финала на «Мастерсе» в Риме
Шварцман не пустил Нишикори в 1/2 финала на «Мастерсе» в РимеВ Риме (Италия) на турнире ATP категории Masters - Internazionali BNL d'Italia с призовым фондом €5,791,280 в одиночном разряде проходят матчи второго 1/4 финала.

26-летний аргентинец Диего Шварцман, занимающий в мировом рейтинге 24-е место, нанес поражение шестой ракетке мира, 29-летнему японцу Кеи Нишикори (6) со счетом 6:4, 6:2.

За 1 час 27 минут, проведенные на корте, Шварцман сделал пять брейков, два эйса и допустил одну двойную ошибку. На счету Нишикори два брейка, два эйса и две двойные ошибки. Это была первая победа аргентинца в четырех встречах с японцем.

В полуфинале соперником Шварцмана станет победитель матча Новак Джокович (Сербия, 1) — Хуан-Мартин Дель Потро (Аргентина, 7).

Теннис. ATP Masters - Internazionali BNL d'Italia. Рим (Италия). Грунт. Призовой фонд €5,791,280. 56 участников 
1/4 финала
Диего Шварцман (Аргентина) – Кеи Нишикори (Япония, 6) – 6:4, 6:2
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