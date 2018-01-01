Шварцман не пустил Нишикори в 1/2 финала на «Мастерсе» в Риме

Вчера, 18:44 74 | Теннис

В Риме (Италия) на турнире ATP категории Masters - Internazionali BNL d'Italia с призовым фондом €5,791,280 в одиночном разряде проходят матчи второго 1/4 финала.



26-летний аргентинец Диего Шварцман, занимающий в мировом рейтинге 24-е место, нанес поражение шестой ракетке мира, 29-летнему японцу Кеи Нишикори (6) со счетом 6:4, 6:2.



За 1 час 27 минут, проведенные на корте, Шварцман сделал пять брейков, два эйса и допустил одну двойную ошибку. На счету Нишикори два брейка, два эйса и две двойные ошибки. Это была первая победа аргентинца в четырех встречах с японцем.



В полуфинале соперником Шварцмана станет победитель матча



Теннис. ATP Masters - Internazionali BNL d'Italia. Рим (Италия). Грунт. Призовой фонд €5,791,280. 56 участников

1/4 финала

Диего Шварцман (Аргентина) – Кеи Нишикори (Япония, 6) – 6:4, 6:2

В Риме (Италия) на турнире ATP категории Masters - Internazionali BNL d'Italia с призовым фондом €5,791,280 в одиночном разряде проходят матчи второго 1/4 финала.26-летний аргентинец, занимающий в мировом рейтинге 24-е место, нанес поражение шестой ракетке мира, 29-летнему японцу(6) со счетом 6:4, 6:2.За 1 час 27 минут, проведенные на корте, Шварцман сделал пять брейков, два эйса и допустил одну двойную ошибку. На счету Нишикори два брейка, два эйса и две двойные ошибки. Это была первая победа аргентинца в четырех встречах с японцем.В полуфинале соперником Шварцмана станет победитель матча Новак Джокович (Сербия, 1) — Хуан-Мартин Дель Потро (Аргентина, 7).Диего Шварцман (Аргентина) – Кеи Нишикори (Япония, 6) – 6:4, 6:2