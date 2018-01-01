Надаль обыграл Вердаско и сыграет с Циципасом в полуфинале «Мастерса» в Риме

Вчера, 18:26 91 | Теннис

В Риме (Италия) на турнире ATP категории Masters - Internazionali BNL d'Italia с призовым фондом €5,791,280 в одиночном разряде проходят матчи 1/4 финала.



Действующий чемпион турнира, вторая ракетка мира 32-летний испанец Рафаэль Надаль, посеянный под вторым номером, взял верх над своим 35-летним соотечественником Фернадо Вердаско, занимающим в рейтинге ATP 38-е место, со счетом 6:4, 6:0.



Поединок продолжался 1 час 38 минут. Надаль взял пять подач Вердаско и не удержал одну свою. На счету Рафаэля два эйса и одна двойная ошибка, а Фернандо ни разу не подал навылет и совершил пять двойных ошибок. Теперь счет личных встреч испанцев стал 17:3 в пользу Рафы.



За выход в финал турнира Надаль сразится с греком Стефаносом Циципасом (8), который стал полуфиналистом (3).



На данный момент в личном противостоянии Надаля и Циципаса лидирует Рафаэль 3:1.



Теннис. ATP Masters - Internazionali BNL d'Italia. Рим (Италия). Грунт. Призовой фонд €5,791,280. 56 участников

1/4 финала

Рафаэль Надаль (Испания, 2) - Фернандо Вердаско (Испания) – 6:4, 6:0

Стефанос Циципас (Греция, 8) – В Риме (Италия) на турнире ATP категории Masters - Internazionali BNL d'Italia с призовым фондом €5,791,280 в одиночном разряде проходят матчи 1/4 финала.Действующий чемпион турнира, вторая ракетка мира 32-летний испанец, посеянный под вторым номером, взял верх над своим 35-летним соотечественником, занимающим в рейтинге ATP 38-е место, со счетом 6:4, 6:0.Поединок продолжался 1 час 38 минут. Надаль взял пять подач Вердаско и не удержал одну свою. На счету Рафаэля два эйса и одна двойная ошибка, а Фернандо ни разу не подал навылет и совершил пять двойных ошибок. Теперь счет личных встреч испанцев стал 17:3 в пользу Рафы.За выход в финал турнира Надаль сразится с греком(8), который стал полуфиналистом на отказе швейцарца Роджера Федерера (3).На данный момент в личном противостоянии Надаля и Циципаса лидирует Рафаэль 3:1.Рафаэль Надаль (Испания, 2) - Фернандо Вердаско (Испания) – 6:4, 6:0Стефанос Циципас (Греция, 8) – Роджер Федерер (Швейцария, 3) - Rt