Роджер Федерер снялся с «Мастерса» в Риме

Вчера, 17:43 100 | Теннис

Третья ракетка мира, швейцарец



В 1/4 финала Федерер должен был сыграть с представителем Греции Стефаносом Циципасом (8).



Накануне оба теннисиста провели по два матча. Роджер обыграл португальца Жоау Соузу — 6:4, 6:3 и хорвата Борну Чорича — 2:6, 6:4, 7:6 (9:7). Циципас победил итальянцев Янника Синнера = 6:3, 6:2 и Фабио Фоньини (6:4, 6:3).



Теперь Циципас за выход в финал турнира поспорит с одним из представителей Испании — либо с Фернандо Вердаско, либо с Рафаэлем Надалем (2).

Третья ракетка мира, швейцарец Роджер Федерер , посеянный под третьим номером на турнире ATP категории Masters - Internazionali BNL d'Italia в Риме (Италия), снялся с соревнований из-за травмы правой ноги, сообщает пресс-служба ATP.В 1/4 финала Федерер должен был сыграть с представителем Греции Стефаносом Циципасом (8).Накануне оба теннисиста провели по два матча. Роджер обыграл португальца Жоау Соузу — 6:4, 6:3 и хорвата Борну Чорича — 2:6, 6:4, 7:6 (9:7). Циципас победил итальянцев Янника Синнера = 6:3, 6:2 и Фабио Фоньини (6:4, 6:3).Теперь Циципас за выход в финал турнира поспорит с одним из представителей Испании — либо с Фернандо Вердаско, либо с Рафаэлем Надалем (2).