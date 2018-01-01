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Сапронов: Маму Лопатецкой нужно отстранить от тенниса, она гонится за деньгами, жертвуя здоровьем дочери
Сапронов: Маму Лопатецкой нужно отстранить от тенниса, она гонится за деньгами, жертвуя здоровьем дочериТеннисный меценат Юрий Сапронов раскритиковал маму 16-летней теннисистки Дарьи Лопатецкой.

«Неделю назад теннисистка получила тяжелейшую травму на турнире в Италии, - разрыв мениска.
Семья Дарьи попросила публично помощи в оплате операции - 12 000€. Даша была прооперирована в Италии.

Операцию оплатила Элина Свитолина. Тихо,без пафоса, как и делаются благородные дела. Спасибо Элине за человечность.

Теперь жестко, но правду – пока мама Даши, Анна Филоненко, будет заниматься организацией тренировочного и соревновательного процессов, заставляя дочь играть по 3-4 недели подряд турниров – ничего не будет. Заслуженный тренер Украины, директор «Уникорта» Валерий Бурко, тренеры Игорь Прудкин и Денис Лелеко обязаны найти в себе силы полностью отстранить маму Даши от тенниса, которая гонится за быстрыми деньгами, жертвуя здоровьем дочери.

Иначе, мы потеряем Дашу. Мотивация серий 3-4 турнира подряд с осени прошлого года понятна  – войти к 1 мая в топ-200, что дает право играть квалификацию взрослых «Ролан Гаррос», «Уимблдона» и US Open. Но зачем? В 16?

Мамина «гонка» закончилось окончанием этого сезона для Даши в мае, я не знаю случаев восстановления после такой операции быстрее 6 месяцев».
По материалам: Фейсбук Юрия Сапронова
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