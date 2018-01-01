Рим. Младенович не пустила Бенчич в третий круг

Сегодня, 13:40 0 | Теннис

В Риме (Италия) на турнире WTA категории Premier 5 - Internazionali BNL d'Italia с призовым фондом €3,452,538 в одиночном разряде проходят матчи второго круга.



Прошедшая через квалификацию, 26-летняя француженка Кристина Младенович, занимающая в мировом рейтинге 63-е место, нанесла поражение 15-й ракетке мира, 22-летней швейцарке Белинде Бенчич со счетом 6:2, 2:6, 6:1.



Матч длился 1 час 57 минут. Младенович сделал пять брейков, пять эйсов и допустила четыре двойные ошибки. На счету Бенчич три брейка, два эйса и десять двойных ошибок. Теперь счет их личных встреч стал 3:1 в пользу француженки.



За выход в четвертьфинал соревнований Младенович сыграет с австралийкой Эшли Барти (8), которая была сильнее Виктории Кужмовой из Словакии – 4:6, 6:3, 6:4.



Теннис. WTA Premier 5 - Internazionali BNL d'Italia. Рим (Италия). Грунт. Призовой фонд €3,452,538. 56 участниц

Второй круг

Кристина Младенович (Франция, Q) – Белинда Бенчич (Швейцария) – 6:2, 2:6, 6:1

Эшли Барти (Австралия, 8) – Виктория Кужмова (Словакия) – 4:6, 6:3, 6:4 В Риме (Италия) на турнире WTA категории Premier 5 - Internazionali BNL d'Italia с призовым фондом €3,452,538 в одиночном разряде проходят матчи второго круга.Прошедшая через квалификацию, 26-летняя француженка, занимающая в мировом рейтинге 63-е место, нанесла поражение 15-й ракетке мира, 22-летней швейцаркесо счетом 6:2, 2:6, 6:1.Матч длился 1 час 57 минут. Младенович сделал пять брейков, пять эйсов и допустила четыре двойные ошибки. На счету Бенчич три брейка, два эйса и десять двойных ошибок. Теперь счет их личных встреч стал 3:1 в пользу француженки.За выход в четвертьфинал соревнований Младенович сыграет с австралийкой(8), которая была сильнееиз Словакии – 4:6, 6:3, 6:4.Кристина Младенович (Франция, Q) – Белинда Бенчич (Швейцария) – 6:2, 2:6, 6:1Эшли Барти (Австралия, 8) – Виктория Кужмова (Словакия) – 4:6, 6:3, 6:4