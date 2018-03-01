Рим. Наоми Осака стартовала с победы над Доминикой Цибулковой

Теннис. WTA Premier 5 - Internazionali BNL d'Italia. Рим (Италия). Грунт. Призовой фонд €3,452,538. 56 участниц

В Риме (Италия) на турнире WTA категории Premier 5 - Internazionali BNL d'Italia с призовым фондом €3,452,538 в одиночном разряде проходят матчи второго круга.Первая ракетка мира, 21-летняя японка, посеянная под первым номером, стартовала с победы над 30-летней словачкой, занимающей в мировом рейтинге 33-е место, со счетом 6:3, 6:3.Теннисистки провели на корте 1 час 42 минуты. Осака взяла четыре подачи Цибулковой и не удержала одну свою. Наоми выполнила 12 эйсов и избежала двойных ошибок, а Доминика ни разу не подала навылет и дважды ошиблась на подаче. Теперь счет личных встреч теннисисток стал 4:0 в пользу японки.За выход в 1/4 финала турнира Осака сыграет с румынкой, которая вышла в третий круг на отказе немки(16) - 6:4, 3:6, 4:4 Rt.Осака и Бузарнеску встречались один раз и тогда сильнее была японка.Наоми Осака (Япония, 1) – Доминика Цибулкова (Словакия) – 6:3, 6:3Михаэла Бузарнеску (Румыния) – Юлия Гёргес (Германия, 16) – 6:4, 3:6, 4:4 Rt