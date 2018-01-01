Кванджу. Стаховский не пробился в 1/4 финала

Теннис. ATP Challenger Tour - Vitro Seoul Open Challenger.Сеул (Южная Корея). Хард. Призовой фонд $ 108,320.

Одиночный разряд. 48 участников.

В Кванджу (Южная Корея) на турнире ATP Challenger Tour - Gwangju Open Challenger с призовым фондом $54,160 в одиночном разряде проходят матчи третьего круга.112-я ракетка мира, 33-летний украинец, посеянный под вторым номером, потерпел поражение от 21-летнего представителя Тайваня, занимающего в рейтинге ATP 287-ю позицию. Поединок продолжался 1 час 6 минут и завершился победой Ву во счетом 6:4, 6:3.По ходу встречи у теннисистов было по пять брейк-пойнтов, из которых Стаховский реализовал один, а его соперник – четыре. На счету Сергея шесть эйсов и четыре двойные ошибки, а Танг-Ли четыре раза подал навылет и дважды ошибся на подаче.Стаховский покидает турнир, заработав 7 рейтинговых очков и $860 призовых.В четвертьфинале соперником Танг-Лин Ву будет 147-я ракетка мира, южнокореец Сунву Кван (6).Танг-Лин Ву (Тайвань) – Сергей Стаховский (Украина, 2) – 69:4, 6:3Сунву Кван (Южная Корея, 6) – Юши Сугита (Япония, 10) – 6:4, 6:7(5), 6:4