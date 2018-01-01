Рим. Серена Уильямс стартовала с победы

Теннис. WTA Premier 5 - Internazionali BNL d'Italia. Рим (Италия). Грунт. Призовой фонд €3,452,538. 56 участниц

В Риме (Италия) на турнире WTA категории Premier 5 - Internazionali BNL d'Italia с призовым фондом €3,452,538 в одиночном разряде проходят матчи первого круга.Одиннадцатая ракетка мира, 37-летняя американка(10) вышла во второй круг после победы над 23-летней шведкой, занимающей в рейтинге WTA 64-е место, со счетом 6:4, 6:2.За 1 час 15 минут игрового времени Уильямс выиграла четыре гейма на приеме и проиграла один на своей подаче. На счету Серены десять эйсов и пять двойных ошибок, а Персон два раза подала навылет и трижды ошиблась на подаче. Теперь счет их личных встреч стал 2:0 в пользу американки.Во втором круге соперницей Серены станет либо ее старшая сестра Винус Уильямс (WC), либо бельгийка Элисе Мертенс.Серена Уильямс (США, 10) – Ребекка Петерсон (Швеция) – 96:4, 6:2