Рим. Надежда Киченок стартовала с победы в парном разряде

В Риме (Италия) на турнире WTA категории Premier 5 - Internazionali BNL d'Italia с призовым фондом €3,452,538 в парном разряде проходят матчи первого круга.Украинка(49-я в парном рейтинге WTA) и ее напарница, американка(31) на двух тай-брейках обыграли немку(239) и чешку(321) со счетом 7:6(5), 7:6(4).Матч длился 1 час 40 минут. Соперницы взяли по две подачи друг друга. Цуренко и Спирс два раза подали навылет и допустили три двойные ошибки, а Гёргес и Плишкова выполнили восемь эйсов при четырех двойных ошибках.Во втором круге соперницами Надежды и Эбигейл станут или украинка Людмила Киченок (53) и Елена Остапенко (41) из Латвии, или восьмые сеяные немка Анна-Лена Гренефельд (27) и Деми Схурс (7) из Нидерландов.