На главную СпортОнлайн.uaНа главную Добавить в избранное

Мадрид. Победа Джоковича над Циципасом: обзор финального матча (Видео)
Первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович стал победителем грунтового турнира серии «Мастерс 1000» в Мадриде. В финальном матче Джокович обыграл посеянного под восьмым номером грека Стефаноса Циципаса со счётом 6:3, 6:4.
Новак сравнял счёт в личном противостоянии с Циципасом – 1:1.
Джокович выиграл второй титул в сезоне и 74-й в карьере.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Читайте также:

Цинциннати. Победа Джоковича над Федерером: обзор финального матча (Видео)
Джокович победил Циципаса в финале «Мастерса» в Мадриде
Мадрид. Победы Джоковича и Циципаса: обзор матчей 1/2 финала (Видео)
Уимблдон. Победа Джоковича над Андерсоном: обзор финального матча (Видео)
Новак Джокович: Играть против Рафы - это всегда вызов и удовольствие
Australian Open. Победа Надаля над Циципасом: обзор матча 1/2 финала (Видео)
Торонто. Надаль победил в финале Циципаса: обзор матча (Видео)
Australian Open. Победа Джоковича над Пуи: обзор матча 1/2 финала (Видео)
 
 
Добавление комментария
 
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

 

Последние новости рубрики Теннис

Рим. Серена Уильямс стартовала с победы
Рим. Надежда Киченок стартовала с победы в парном разряде
Цуренко потерпела поражение на старте «Премьера» в Риме
Мадрид. Победа Джоковича над Циципасом: обзор финального матча (Видео)
Рейтинг ATP. Сергенй Стаховский поднялся на две позиции
Мадрид. Победа Джоковича над Циципасом: обзор финального матча (Видео)
НБА. Баззер-битер Кавая Леонарда – возглавляет топ-5 моментов игрового дня (Видео)
Мадрид. Победы Джоковича и Циципаса: обзор матчей 1/2 финала (Видео)
Мадрид. Победа Бертенс над Халеп: обзор финального матча (Видео)
НБА. Клэй Томпсон и Клинт Капела – в топ-5 моментов игрового дня (Видео)

Последние новости спорта

19:46

Хоккей. ЧМ-2019. Россия «всухую» обыграла Чехию 37 | Хоккей

19:04

Главный редактор The Ring назвал идеального соперника для Ломаченко 64 | Бокс

18:58

Льюис Хэмилтон: Я горжусь нашей командой 46 | Формула-1

18:28

Бризил: Уайлдер завершит карьеру, когда я его побью 63 | Бокс

18:11

Фьюри: Если Хирн скажет еще какую-то дрянь про меня, выбью ему зубы 66 | Бокс

17:59

Рим. Серена Уильямс стартовала с победы 56 | Теннис

17:47

Рим. Надежда Киченок стартовала с победы в парном разряде 66 | Теннис

17:29

Цуренко потерпела поражение на старте «Премьера» в Риме 73 | Теннис

11:16

Мадрид. Победа Джоковича над Циципасом: обзор финального матча (Видео) 153 | Теннис / Видео

10:55

НХЛ. Названы три звезды игрового дня 152 | Хоккей

Все новости

ФОТО

Сауль Альварес vs Дэниел Джейкобс (Фото боя)

Альварес и Джейкобс едва не подрались на взвешивании: результаты взвешивания, фото

Теофимо Лопес нокаутировал Эдиса Татли (+Фото, видео)

Победа Теренса Кроуфорда над Амиром Ханом в фотографиях

Победа Беринчика над Аракавой в фотографиях

Беринчик – Аракава и Митрофанов – Вальехо: результаты взвешивания и фото

Беринчик vs Аракава: открытая тренировка (Фото, Видео)

ВИДЕО

Мадрид. Победа Джоковича над Циципасом: обзор финального матча (Видео)

НБА. Баззер-битер Кавая Леонарда – возглавляет топ-5 моментов игрового дня (Видео)

Мадрид. Победы Джоковича и Циципаса: обзор матчей 1/2 финала (Видео)

Мадрид. Победа Бертенс над Халеп: обзор финального матча (Видео)

НБА. Клэй Томпсон и Клинт Капела – в топ-5 моментов игрового дня (Видео)

Мадрид. Победа Федерера над Монфисом: обзор матча третьего круга (Видео)

Мадрид. Победа Бенчич над Осакой: обзор матча 1/4 финала (Видео)



Топ-новости недели

Украинка Елизавета Каланина победила на этапе Большого шлема по дзюдо в Баку (+Видео)
Формула-1. Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Испании
Богдан Ядов – бронзовый призер этапа Большого шлема по дзюдо в Баку (+Видео)
Бертенс обыграла Халеп в финале турнира в Мадриде
Мадрид. Халеп обыграла Бенчич и стала первой финалисткой


7f0e64fb






Главная страница  | Новое на сайте
Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки Единоборства Бокс Борьба Фехтование Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 - Пхенчхан-2018 Европейские игры Прочие Главные новости спорта Мультимедиа Фото Видео Результаты Трансляции Архив Май 2019 (216)
Апрель 2019 (421)
Март 2019 (621)
Февраль 2019 (565)
Январь 2019 (553)
Декабрь 2018 (559)

© 2006-2018 СпортОнлайнНовости спорта в Украине и в мире.
Контакты: редакция СпортОнлайн.ua: .
Размещение рекламы: , (смотреть расценки)
Полное или частичное использование материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.

Популярные запросы: ATP WBC WTA Александр Поветкин Александр Усик Биатлон Василий Ломаченко Велошоссе Владимир Кличко Деонтей Уайлдер Кубок мира Кубок мира-биатлон Льюис Хэмилтон Мэнни Пакьяо НБА НХЛ Новак Джокович Открытый чемпионат Австралии Рафаэль Надаль Ролан Гаррос Себастьян Феттель Сергей Стаховский Серена Уильямс Тайсон Фьюри Теннис Уимблдон Фигурное катание Формула-1 Хоккей Шахматы Элина Свитолина Энтони Джошуа баскетбол бокс видео легкая атлетика регулярный чемпионат результаты матчей результаты матчей НБА результаты матчей НХЛ
Показать все теги