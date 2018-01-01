Мадрид. Победа Джоковича над Циципасом: обзор финального матча (Видео)

Сегодня, 11:16 0 | Теннис / Видео



Новак сравнял счёт в личном противостоянии с Циципасом – 1:1.

Джокович выиграл второй титул в сезоне и 74-й в карьере.



Первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович стал победителем грунтового турнира серии «Мастерс 1000» в Мадриде. В финальном матче Джокович обыграл посеянного под восьмым номером грека Стефаноса Циципаса со счётом 6:3, 6:4 Новак сравнял счёт в личном противостоянии с Циципасом – 1:1.Джокович выиграл второй титул в сезоне и 74-й в карьере.