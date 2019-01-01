Рейтинг ATP. Сергенй Стаховский поднялся на две позиции

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Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) в понедельник, 13 мая, опубликовала обновленный рейтинг лучших теннисистов мира.



В первой сотне мирового рейтинга украинцев нет. Во второй сотне Сергей Стаховский поднялся на две позицию и теперь занимает 112-е место.



Илья Марченко, занимает 380-ю строчку рейтинга. Александр Долгополов, не выходивший на корт с мая 2018 года, занимает 508-е место.



В Топ-10 мирового рейтинга также есть изменения. Четвертой ракеткой мира стал австриец Доминик Тим, сместив на пятое место немца Александра Зверева. На один пункт поднялся японец Кеи Нишикори (6), на два – грек Стефанос Циципас (7). Две позиции утратил Кевин Андерсон из ЮАР (8), одну – аргентинец Хуан Мартин Дель Потро (9). Десятку сильнейших теннисистов мира замкнул хорват Марин Чилич, поднявшись с 11-й строчки.

Лидерство в мировой классификации сохранил серб Новак Джокович, увеличив преимущество над испанцем Рафаэлем Надалем до 4170 очков.



Рейтинг АТР по итогам 52 недель от 13.05 2019 г.:

1 (1). Новак Джокович (Сербия) – 12115 очков

2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 7945

3 (3).

4 (5). Доминик Тим (Австрия) – 4745

5 (4). Александр Зверев (Германия) – 4745

6 (7). Кеи Нишикори (Япония) – 3860

7 (9). Стефанос Циципаc (Греция) - 3790

8 (6). Кевин Андерсон (ЮАР) – 3755

9 (8). Хуан Мартин Дель Потро (Аргентина) – 3145

10 (11). Марин Чилич (Хорватия) – 3025

…

112 (114). Сергей Стаховский (Украина) – 512

380 (395). Илья Марченко (Украина) – 43

508 (507). Александр Долгополов (Украина) – 10



(В скобках указано место теннисиста в рейтинге на прошлой неделе) в понедельник, 13 мая, опубликовала обновленный рейтинг лучших теннисистов мира.В первой сотне мирового рейтинга украинцев нет. Во второй сотнеподнялся на две позицию и теперь занимает 112-е место., занимает 380-ю строчку рейтинга., не выходивший на корт с мая 2018 года, занимает 508-е место.В Топ-10 мирового рейтинга также есть изменения. Четвертой ракеткой мира стал австриец, сместив на пятое место немца. На один пункт поднялся японец(6), на два – грек(7). Две позиции утратилиз ЮАР (8), одну – аргентинец(9). Десятку сильнейших теннисистов мира замкнул хорват, поднявшись с 11-й строчки.Лидерство в мировой классификации сохранил серб, увеличив преимущество над испанцемдо 4170 очков.1 (1). Новак Джокович (Сербия) – 12115 очков2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 79453 (3). Роджер Федерер (Швейцария) – 57704 (5). Доминик Тим (Австрия) – 47455 (4). Александр Зверев (Германия) – 47456 (7). Кеи Нишикори (Япония) – 38607 (9). Стефанос Циципаc (Греция) - 37908 (6). Кевин Андерсон (ЮАР) – 37559 (8). Хуан Мартин Дель Потро (Аргентина) – 314510 (11). Марин Чилич (Хорватия) – 3025112 (114). Сергей Стаховский (Украина) – 512380 (395). Илья Марченко (Украина) – 43508 (507). Александр Долгополов (Украина) – 10