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Джокович победил Циципаса в финале «Мастерса» в Мадриде
Джокович победил Циципаса в финале «Мастерса» в МадридеВ Мадриде (Испания) на турнире категории Masters 1000  - Mutua Madrid Open  с призовым фондом €7,279,270 в одиночном разряде состоялся финальный матч. 

Лидер посева, первая ракетка мира 31-летний серб Новак Джокович одержал победу над 20-летним греком Стефаносом Циципасом, занимающим в мировом рейтинге девятое место, со счетом 6:3, 6:4. Джокович оформил победу со второго матчбола.

Теннисисты провели на корте 1 час 32 минуты. Джокович сделал два брейка и не позволили Циципасу заработать ни одного брейк-пойнта. На счету Новака два эйса при отсутствии двойных ошмбок, а Стефанос один раз подал навылет и допустил одну двойную ошибку. Благодаря этой победе Новак сравнял счет по личным встречам с Циципасом – 1:1.

Этот титул стал для Джоковича вторым в сезоне и 74-м в карьере.

Теннис. Masters  - Mutua Madrid Open. Мадрид (Испания). Грунт. Призовой фонд €7,279,270. 56 участников 
Финал
Новак Джокович (Сербия, 1) – Стефанос Циципас (Греция, 8) – 6:3, 6:4
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