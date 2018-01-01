Джокович победил Циципаса в финале «Мастерса» в Мадриде

Теннис. Masters - Mutua Madrid Open. Мадрид (Испания). Грунт. Призовой фонд €7,279,270. 56 участников

В Мадриде (Испания) на турнире категории Masters 1000 - Mutua Madrid Open с призовым фондом €7,279,270 в одиночном разряде состоялся финальный матч.Лидер посева, первая ракетка мира 31-летний сербодержал победу над 20-летним греком, занимающим в мировом рейтинге девятое место, со счетом 6:3, 6:4. Джокович оформил победу со второго матчбола.Теннисисты провели на корте 1 час 32 минуты. Джокович сделал два брейка и не позволили Циципасу заработать ни одного брейк-пойнта. На счету Новака два эйса при отсутствии двойных ошмбок, а Стефанос один раз подал навылет и допустил одну двойную ошибку. Благодаря этой победе Новак сравнял счет по личным встречам с Циципасом – 1:1.Этот титул стал для Джоковича вторым в сезоне и 74-м в карьере.Новак Джокович (Сербия, 1) – Стефанос Циципас (Греция, 8) – 6:3, 6:4