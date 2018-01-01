Свитолина: Наша цель с Монфисом - выиграть «Ролан Гаррос»

Элина Свитолина пообщалась с журналистами накануне своего старта в Риме на турнире категории Premier - Internazionali BNL d'Italia, где она будет защищать свой титул.«Мне нравится атмосфера в Риме, в любое время и в любой день. Все это благодаря зрителям, я переживала потрясающие эмоции, когда выступала перед итальянской публикой. Благодаря им я показываю лучшее, на что способна, чувствую желание бороться. Даже если каждый матч трудный или условия для игры тяжелые, все равно это ценный опыт.Матч Мофиса против Федерера в Мадриде? Это был отличный поединок, я с большим удовольствием его смотрела, пускай даже Гаэлю было и немного грустно в конце. Я точно знаю, какие эмоции он при этом испытывает. Для нас обоих цель - это выиграть Ролан Гаррос. Для нас это важная цель, потому что, если ты теннисист, то у тебя должны быть высокие ожидания. Это мотивирует тебя тренироваться и отдаваться делу день за днем.Последние два года я побеждала в Риме, поэтому будет ложью говорить, что я не чувствую давления из-за защиты титула. Мне просто нужно постараться не думать об этом уж слишком много, а использовать это как стимул, чтобы сыграть хорошо. Каждый матч важен и я постараюсь подготовиться наилучшим образом. Каждый матч как финал, нужно быть готовой на все 100%. Для меня не важно, что в последние несколько месяцев у меня не было матчевой практики».В Риме на турнире категории Premier - Internazionali BNL d'Italia Свитолина получила пятый номер посева и будет стартовать во втором круге. Ее соперницей станет сильнейшая в противостоянии Виктория Азаренко (Беларусь, WC) – Чжан Шуай (Китай).