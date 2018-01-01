Мадрид. Победы Джоковича и Циципаса: обзор матчей 1/2 финала (Видео)

Сегодня, 09:27 0 | Теннис / Видео





Лидер посева, первая ракетка мира серб Новак Джокович стал финалистом после победы на двух тай-брейках над австрийцем Домиником Тимом (5) со счетом 7:6(2), 7:6(4).



В финале турнира Джокович сразится с греком Стефанососм Циципасом (8), который в трех партиях обыграл вторую ракетку мира, испанца Рафаэля Надаля (2) со счетом 6:4, 2:6, 6:3.



Ранее Циципас и Джокович встречались один раз, и тогда в трех сетах победил Стефанос.



В Мадриде (Испания) на турнире категории Masters 1000 - Mutua Madrid Open в одиночном разряде прошли полуфинальные матчи Лидер посева, первая ракетка мира сербстал финалистом после победы на двух тай-брейках над австрийцем(5) со счетом 7:6(2), 7:6(4).В финале турнира Джокович сразится с греком(8), который в трех партиях обыграл вторую ракетку мира, испанца(2) со счетом 6:4, 2:6, 6:3.Ранее Циципас и Джокович встречались один раз, и тогда в трех сетах победил Стефанос.