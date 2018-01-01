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Мадрид. Циципас обыграл Надаля и в финале встретится с Джоковичем
Мадрид. Циципас обыграл Надаля и в финале встретится с ДжоковичемВ Мадриде (Испания) на турнире категории Masters 1000  - Mutua Madrid Open  с призовым фондом €7,279,270в одиночном разряде прошли полуфинальные матчи. 

20-летний греческий теннисист Стефанос Циципас (8), занимающий в мировом рейтинге девятое место, переиграл в трех сетах вторую  ракетку мира, 32-летнего испанца Рафаэля Надаля (2) со счетом 6:4, 2:6, 6:3.

Теннисисты провели на корте 2 часа 34 минуты. За это время Циципас сделал шесть брейков, пять эйсов и допустил одну двойную ошибку. На счету Надаля пять брейков, один эйс и одна двойная ошибка. Это первая победа грека в четырех встречах с испанцем.
Новак Джокович (Сербия)В финале «Мастерса 1000» в Мадриде Циципас сразится с лидером посева, первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем.
Новак стал финалистом, вырвав победу на двух тай-брейках у австрийца Доминика Тима (5) со счетом 7:6(2), 7:6(4).

За 2 часа 22 минуты, проведенные на корте соперники взяли по три подачи друг друга. Новак выполнил три эйса и допустил одну двойную ошибку, а Доминик два раза подал навылет и дважды ошибся на подаче. Теперь в их личном противостоянии счет стал 6:2 в пользу сербского теннисиста.

Ранее Циципас и Джокович встречались один раз, в прошлом году на «Мастерсе 1000» в Канаде и тогда в трех сетах победил Стефанос. 

Теннис. Masters  - Mutua Madrid Open. Мадрид (Испания). Грунт. Призовой фонд €7,279,270. 56 участников 
1/2 финала
Стефанос Циципас (Греция, 8) – Рафаэль Надаль (Испания, 2) – 6:4, 2:6, 6:3
Новак Джокович (Сербия, 1) – Доминик Тим (Австрия, 5) – 7:6(2),– 7:6(4)
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