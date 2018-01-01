Мадрид. Циципас обыграл Надаля и в финале встретится с Джоковичем

Теннис. Masters - Mutua Madrid Open. Мадрид (Испания). Грунт. Призовой фонд €7,279,270. 56 участников

В Мадриде (Испания) на турнире категории Masters 1000 - Mutua Madrid Open с призовым фондом €7,279,270в одиночном разряде прошли полуфинальные матчи.20-летний греческий теннисист(8), занимающий в мировом рейтинге девятое место, переиграл в трех сетах вторую ракетку мира, 32-летнего испанца(2) со счетом 6:4, 2:6, 6:3.Теннисисты провели на корте 2 часа 34 минуты. За это время Циципас сделал шесть брейков, пять эйсов и допустил одну двойную ошибку. На счету Надаля пять брейков, один эйс и одна двойная ошибка. Это первая победа грека в четырех встречах с испанцем.В финале «Мастерса 1000» в Мадриде Циципас сразится с лидером посева, первой ракеткой мира сербомНовак стал финалистом, вырвав победу на двух тай-брейках у австрийца(5) со счетом 7:6(2), 7:6(4).За 2 часа 22 минуты, проведенные на корте соперники взяли по три подачи друг друга. Новак выполнил три эйса и допустил одну двойную ошибку, а Доминик два раза подал навылет и дважды ошибся на подаче. Теперь в их личном противостоянии счет стал 6:2 в пользу сербского теннисиста.Ранее Циципас и Джокович встречались один раз, в прошлом году на «Мастерсе 1000» в Канаде и тогда в трех сетах победил Стефанос.Стефанос Циципас (Греция, 8) – Рафаэль Надаль (Испания, 2) – 6:4, 2:6, 6:3Новак Джокович (Сербия, 1) – Доминик Тим (Австрия, 5) – 7:6(2),– 7:6(4)